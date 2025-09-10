Elche renovará de forma automática la tarjeta del Bus Lliure este curso escolar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche aprobará mañana 11 de septiembre la prórroga automática de la exención de pago de la tarifa de acceso al autobús para estudiantes menores de 26 años para el curso escolar 2025/2026, la denominada tarjeta Bus Lliure, a todos los estudiantes que obtuvieran esta concesión el pasado curso y que cumplen con los requisitos establecidos.

En concreto, los estudiantes a los que se concedió la exención el pasado curso deben continuar sus estudios en este curso escolar 2025-2026, estar empadronados en el término municipal de Elche y seguir dentro del baremo de edad comprendido en la exención. Además, la tarjeta de movilidad debe permanecer vigente para el nuevo período escolar.

Ilicitanos cogiendo un autobús en Arenales / Áxel Álvarez

Tramitación

El alcalde Pablo Ruz ha explicado a través de un comunicado que, en esta ocasión, “ningún ilicitano que disponga de la tarjeta Bus Lliure tendrá que renovar la tramitación, si no que se realizará de manera automática, en caso de que continúen las condiciones del curso anterior”. Ruz, ha señalado que se trata de “simplificar al máximo los trámites administrativos y eliminar burocracia, a la vez que apostar en una movilidad accesible para todos”.

Asimismo, ha recordado que hasta el 31 de diciembre los menores de 15 años que tengan la tarjeta Bus Lliure pueden viajar de forma gratuita en el autobús urbano.