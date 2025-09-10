Reconocimiento al epidemiólogo de la UMH de Elche Ildefonso Hernández

El catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Ildefonso Hernández Aguado, ha sido nombrado Socio de Honor por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en reconocimiento a su labor en el ámbito de la salud pública y la epidemiología. La distinción se entregó durante la XLIII Reunión Científica de la SEE, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. Hernández fue en su día uno de los miembros de la Comisión Nacional para la Reconstrucción tras la pandemia, colaborando con el Grupo de Trabajo para analizar la situación del sistema sanitario y de salud pública y concretar medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Trayectoria ejemplar en epidemiología

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, destacó que Hernández Aguado recibe este galardón por su “trayectoria ejemplar; su capacidad de articular ciencia, política y compromiso social; y su incansable defensa de la salud como bien público”. Forjaz subrayó además su aportación “al campo de la salud pública y al buen gobierno en salud”.

El investigador, director del Grupo de Investigación de Salud Global de la UMH, cuenta con una amplia experiencia en la promoción de políticas sanitarias. Su trabajo ha tenido impacto tanto en España como en el ámbito internacional, donde actualmente ejerce un papel destacado.

El profesor de la UMH de Elche Hernández Aguado ha sido nombrado socio de honor de la Sociedad Española de Epidemiología / INFORMACIÓN

Experiencia en sociedades científicas

Hernández Aguado fue presidente de la SEE entre 2002 y 2006, además de presidir la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). En la actualidad, ocupa el cargo de presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (World Federation of Public Health Associations), un organismo de alcance global en este campo.

Su implicación en sociedades científicas se ha caracterizado por integrar la investigación con el desarrollo de políticas de salud y el impulso de medidas dirigidas a proteger a la población.

Contribución a las leyes de salud en España

Además de su labor académica y asociativa, entre 2008 y 2011 fue director general de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad. Desde ese puesto dirigió los trabajos que dieron lugar a la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (2010), así como a la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011, de 4 de octubre).

Su aportación resultó clave para impulsar una legislación que ha marcado la política sanitaria en España en la última década, consolidando la protección de la salud como un derecho esencial.