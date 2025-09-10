Las escuelas infantiles de Elche abren el lunes 15 tras finalizar la instalación interior de la climatización

Las guarderías infantiles abrirán sus puertas el próximo lunes, una semana más tarde de lo previsto por las obras de instalación de la climatización, como ya anunció en julio la edil de Educación, María Bonmatí, quien advirtió a los padres que se retrasaría por este motivo. De hecho, la inversión de 1,7 millones de euros supone más de la mitad de los tres millones de euros de la apuesta municipal de reformas y mejoras acometidas durante el verano. Don Julio, Don Crispín, Don Honorio, Rosa Fernández y Els Xiquets abrirán el lunes porque las obras en el interior han finalizado, solo restan las del exterior que no afectan a la actividad docente. A partir de octubre los obreros irán abandonando las instalaciones.

El lunes hablen las guarderías infantiles de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde Pablo Ruz, acompañado por la edil de Educación, María Bonmatí, acudieron a una de estas escuelas infantiles, concretamente a Don Julio, donde ya se han realizado las acometidas internas con la instalación de los tubos y adaptación del sistema eléctrico. De esta forma, el próximo lunes comenzarán las clases los más de 500 alumnos "sin que afecte de ninguna forma a la actividad docente y con el objetivo de que las obras finalicen los primeros días del mes de octubre", recalcó el regidor, quien dijo que la inversión hecha en las cinco escuelas infantiles municipales es "una de las más importantes de los últimos 20 años”. El objetivo, según Ruz, es que “los alumnos tengan la mejor calidad educativa en unas instalaciones muy antiguas, porque la prioridad es que los niños y también profesores estén en un ambiente óptimo y adecuado que es un deber”.

Ruz observa el sistema eléctrico que se ha instalado en Don Julio / INFORMACIÓN

El regidor recordó que la idea el gobierno municipal es ampliar la climatización al resto de los centros educativos de la ciudad, si bien es cierto que los últimos edificios construidos como el 37, Las Bayas o El Altet ya disponen de aire acondicionado “como es de rigor, pero todavía faltan muchos colegios que no tienen acondicionadas las aulas”. Al mismo tiempo, los 80 dispositivos portátiles de aire acondicionado que se instalaron al inicio de mandato en estas 5 escuelas se van a distribuir por las aulas de infantil de los colegios públicos cuando los equipos de estas ya entren en funcionamiento. “Esto no es un gasto, es una inversión, para que Elche siga siendo la mejor ciudad posible”, insistió.

"Hito histórico"

La edil de Educación calificó de "hito histórico" la climatización "para los más pequeños, pero también para el personal municipal, que lleva más de 50 años dando servicio y cuidando. Al mismo tiempo, ha recordado que a lo largo del verano se han realizado más actuaciones en las escuelas infantiles como el cambio de los juegos del patio o instalación de toldos vela.

Bonmatí y Ruz, con la directora de la guardería Don Julio de Elche / INFORMACIÓN

Por su parte, la directora de la escuela infantil Don Julio, Anabel Antón, puso de relieve la importancia de la climatización, algo necesario para la mejora de la calidad de la educación en Elche. “Esta actuación era urgente y por fin ha llegado, el bienestar emocional y físico es primordial para nosotros”. Asimismo, ha agradecido a las familias su “comprensión e implicación” y el trabajo del personal del centro por el “esfuerzo realizado para que el próximo lunes podamos abrir las puertas con normalidad”.