Neurociencias de la UMH de Elche descubre las dos "guardianas epigenéticas" de la identidad neuronal de los adultos

Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el CSIC, han descubierto que dos enzimas actúan como auténticas “guardianas epigenéticas” para mantener la identidad de las neuronas. El trabajo, dirigido por el científico Ángel Barco y publicado en la revista Cell Reports, revela que las enzimas KDM1A y KDM5C se encargan de silenciar genes inadecuados y garantizar que las células nerviosas sólo expresen la información correcta.

Enzimas que cooperan más allá de la suma de efectos

El estudio se realizó en un modelo de ratón al que se eliminaron simultáneamente los genes de KDM1A y KDM5C en el cerebro adulto, con el objetivo de analizar qué ocurre cuando este control epigenético desaparece en neuronas maduras. “Lo sorprendente es que la acción conjunta de estas dos enzimas va más allá de la suma de sus efectos individuales”, explicó Barco. Y añadió: “Cuando ambas fallan, las neuronas empiezan a expresar genes que no le corresponden, con consecuencias negativas para la memoria, la capacidad de aprendizaje y la regulación de la ansiedad del animal”.

Núcleo de una neurona de un ratón control (izquierda) y de un ratón en el que se han eliminado las enzimas KDM1A y KDM5C. Se muestra la señal de ADN (gris) y una marca epigenética (en color) asociada a represión. / IN (CSIC-UMH). / INFORMACIÓN / 

Los investigadores observaron que, al perderse ambas enzimas, el paisaje epigenético neuronal se altera: regiones del genoma acumulan una marca epigenética (H3K4me3) en zonas que deberían permanecer inactivas. Asimismo, detectaron una desorganización en la estructura tridimensional del genoma neuronal. Estos cambios derivaron en neurona más excitables, lo que afectó de forma directa al comportamiento y las capacidades cognitivas de los ratones.

Impacto en la comprensión de enfermedades neurológicas

Este hallazgo representa un paso adelante para descifrar los mecanismos de trastornos vinculados a la discapacidad intelectual. “Comprender cómo interaccionan estas enzimas no sólo nos ayuda a descifrar la biología de las neuronas, sino también a identificar posibles mecanismos implicados en enfermedades neurológicas”, destacó Juan Paraíso Luna, primer autor del artículo.

El trabajo complementa investigaciones previas del mismo laboratorio de la UMH en el campus de Sant Joan d’Alacant. Estudios anteriores habían demostrado que KDM1A es esencial para preservar la organización tridimensional del genoma y prevenir su deterioro asociado al envejecimiento, mientras que KDM5C resulta necesaria para evitar transcripciones erróneas y ajustar la respuesta neuronal a los estímulos. La novedad, según explican, es haber probado que ambas proteínas cooperan de manera directa para preservar la identidad neuronal.

Uno de los gráficos del estudio realizado por el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC / INFORMACIÓN

En palabras de Barco: “Las mutaciones en los genes de KDM1A y KDM5C se han asociado en humanos con discapacidad intelectual y otros trastornos neurológicos, por lo que este trabajo abre una ventana a nuevas investigaciones que nos pueden ayudar a profundizar en el origen de ciertas enfermedades del cerebro”.

Confirmación en el estudio publicado en Cell Reports

El artículo científico, firmado por Martín-González, Paraíso-Luna, Niñerola, Del Blanco, Robles, Herrera, Muñoz-Viana, Geijo-Barrientos y Barco (2025), se titula Cooperative control of neuron-specific repressive chromatin states by intellectual-disability-linked KDM1A and KDM5C demethylases. En él se señala textualmente: “The joint loss of KDM1A and KDM5C results in a profound deregulation of neuronal gene expression, leading to impaired synaptic function and behavioral deficits”.

El investigador Ángel Barco en una imagen de cuando dirigía el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC / INFORMACIÓN

Los autores subrayan que este hallazgo abre la puerta a investigar cómo se originan determinados problemas neurológicos y qué mecanismos moleculares podrían servir de base a futuros tratamientos. El artículo está disponible en Cell Reports: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116201.

Colaboración y financiación

La investigación contó con la participación del grupo del catedrático del Área de Fisiología de la UMH Emilio Geijo, y con el respaldo de La Marató de TV3, la Agencia Estatal de Investigación, la Generalitat Valenciana y la Fundación “LaCaixa”.