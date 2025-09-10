El mapa del ruido de Elche se queda en el aire por el ciberataque

El ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Elche en la madrugada del pasado 24 de agosto -o al menos eso es lo que se plasmó en el decreto del alcalde, Pablo Ruz-, aunque los protocolos no se aplicaran hasta 31 horas después, ha puesto en evidencia muchísimas cosas y, desde luego, en pocos casos sale bien parada la Administración local. Entre otras cosas, por la lentitud con la que se mueve todo ahí dentro, o por la poca transparencia -más allá de las investigaciones- y la gestión de la comunicación, incluso con algunas versiones contradictorias que se han venido dando. Ahora la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del anuncio por el que se somete a información pública, por un período de un mes, la cuarta fase del mapa estratégico del ruido de Elche, con el fin de que los interesados puedan consultar el documento y presentar alegaciones o sugerencias, así lo vuelve a atestiguar. Sobre todo porque, dado como está el Ayuntamiento, ese mapa de la contaminación acústica se queda en el aire por el momento con una sede electrónica caída aún.

Los tiempos

En este sentido, el anuncio en el DOGV, de un lado, evidencia que los plazos de la Administración son los que son: se publica ahora, mes y medio después de que se aprobara en la junta de gobierno local el 24 de julio. De hecho, el texto, firmado por la edil de Mujer, Comercio, Hostelería y Aperturas, Caridad Martínez, es del 20 de agosto, sólo cuatro días antes del “hackeo”.

Rotonda de l'Aljub, punto clave desde el punto de vista de la contaminación acústica. / Áxel Álvarez

La comunicación

Por otra parte, y más allá de los tiempos, se pone de manifiesto la falta de comunicación que hay entre las distintas administraciones: el Ayuntamiento ilicitano sigue paralizado por el ataque informático 18 días después, aunque, poco a poco, se empiezan a recuperar servicios, pero eso no ha sido óbice para que la Generalitat haya publicado en el Diari Oficial un anuncio con un enlace que lleva a ninguna parte, porque la sede electrónica sigue sin funcionar. “No se puede acceder a este sitio web”, aparece en la pantalla cuando se clica, sin referencia alguna al cibertaque y la consiguiente suspensión de los plazos.

A ninguna parte

Es más, en el anuncio se concreta que el periodo de información pública es de un mes y se detalla que “el contenido íntegro de la documentación técnica (memoria y planos) se podrá consultar en el tablón de anuncios y edictos electrónicos de Elche (https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON) durante el periodo de información pública que empezará a contar a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”, lo que, a efectos prácticos, supondría que comenzaría este jueves.

Una reunión del comité de crisis por el ciberataque el pasado 29 de agosto / INFORMACIÓN

En una semana

Con estos puntos de partida, desde el Ejecutivo local, tratan de quitarle importancia a esta cuestión, sobre la base de que el anuncio se remitió el 20 agosto y, en ese momento, nadie podía esperar que hubiera en “hackeo”. A partir de ahí, tampoco creen que vaya a haber mayor problema, en el sentido de que este sería uno de los procedimientos afectados por la suspensión de los plazos que aparecía recogida en el decreto del alcalde, al igual que sucede también, por ejemplo, con las ayudas para estudiar idiomas, cuya solicitud se podía tramitar desde el 1 de septiembre. Por eso, explican, los plazos comenzarían a contar una vez que funcione la sede electrónica, algo que confían que se produzca la próxima semana, entre el lunes y el jueves, según fuentes del equipo gobierno. Eso permitiría que tanto el expediente del mapa del ruido como otros se publicaran en el tablón de anuncios municipal, lo que posibilitaría no sólo que comenzaran a contar los tiempos, sino también dar la publicidad pertinente a estos procesos. De momento, sí es verdad que ya se han recuperado algunas de los contenidos de la web municipal.

El mapa

En cuanto al mapa estratégico del Ruido que el Ayuntamiento encargó a la Universidad Miguel Hernández (UMH), su importancia queda avalada por los datos del informe elaborado en la cuarta fase de este documento. Es ahí donde se refleja que 34.200 personas pasan las noches en un entorno que se mueve entre los 55 y los 60 decibelios (cuando el límite está en 55), mientras que otras 3.000 personas atraviesan por una situación más complicada si cabe, conviviendo en un ambiente en el que se pueden alcanzar los 65 db. La conclusión es desoladora: uno de cada seis residentes en el término municipal ilicitano duerme en zonas saturadas de ruido.