Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional

La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la obligación del Ayuntamiento de Elche de aprobar en un plazo máximo de seis meses el reglamento que permita a sus funcionarios acceder a la carrera profesional horizontal. La resolución desestima el recurso de apelación presentado por la corporación municipal contra un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche, que ya había dado la razón a la Confederación Sindical de CCOO PV.

La decisión judicial no solo ratifica la estimación inicial del recurso sindical, sino que además condena al consistorio a abonar las costas procesales hasta un límite de 800 euros, consolidando así un criterio que este tribunal viene sosteniendo en diversas resoluciones dictadas en los últimos años frente a distintas administraciones locales. La sentencia se dictó en mayo y ni el Ayuntamiento ni el sindicato han dado cuenta de la misma.

La apelación interpuesta por la Asesoría Jurídica municipal no cuestionaba la obligación de implantar la carrera profesional, asumida como un derecho consolidado en la legislación valenciana de función pública. Su discrepancia se centraba en el plazo de seis meses impuesto por el juzgado de instancia. El Ayuntamiento alegó que la sentencia imponía un límite temporal «irrealizable» y contrario al marco normativo aplicable. A su juicio, ni el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) ni la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana establecen plazos máximos para la aprobación de los reglamentos de desarrollo, siempre que la Administración haya iniciado ya las actuaciones necesarias.

Comisión Técnica de Estudio

El consistorio defendió que no puede hablarse de «inactividad administrativa» porque en febrero de 2024 el concejal de Recursos Humanos dictó una resolución creando una Comisión Técnica de Estudio encargada de impulsar el procedimiento. Además, se elaboraron planes de trabajo y un calendario de acciones que se extenderían entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Según la defensa municipal, la complejidad técnica derivada de la envergadura organizativa del Ayuntamiento hacía inviable concluir la tramitación en solo seis meses.

Frente a esos argumentos, CCOO PV subrayó la prolongada inacción del Ayuntamiento. El sindicato recordó que ya en enero de 2019 solicitó formalmente abrir la negociación sobre carrera profesional. Incluso se llegó a crear en 2020 una comisión de trabajo, pero nunca fue convocada.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el Gran Teatro, con los funcionarios e interinos del Ayuntamiento de Elche, a comienzos del mandato / INFORMACIÓN

Los presupuestos municipales de 2020 recogieron una partida de 100.000 euros destinada a este concepto —bajo la etiqueta de productividad—, pero fue eliminada en 2021. En 2022, el consistorio reservó 700.000 euros, aunque no se avanzó en la negociación ni en el desarrollo reglamentario.

Solicitud formal

Finalmente, en enero de 2023, CCOO volvió a registrar una solicitud formal para iniciar los trámites, que fue rechazada por silencio administrativo. Para la organización sindical, esta cronología evidenciaba una «pasividad reiterada» que impedía a los empleados públicos ejercer un derecho básico reconocido en el artículo 14 del TREBEP y desarrollado tanto por la Ley 10/2010 como por la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana.

El TSJCV ha acogido en su integridad la argumentación de la sentencia de primera instancia. La Sala recuerda que ya existen múltiples resoluciones firmes en esta misma materia que han condenado a distintas administraciones locales a aprobar reglamentos de carrera profesional horizontal.

Estatuto básico

Los magistrados señalan que el derecho a la promoción profesional está expresamente reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público y que su desarrollo mediante un sistema de grados reglamentado es una obligación ineludible desde la aprobación de la Ley 10/2010 de Función Pública Valenciana.

A juicio de la Sala, el hecho de que el Ayuntamiento no adoptara ninguna medida efectiva hasta febrero de 2024, tras años de solicitudes sindicales, confirma la existencia de inactividad administrativa. Y frente a la alegada imposibilidad técnica de cumplir con el plazo, el tribunal concluye que seis meses constituye un período “razonable” para iniciar y culminar la tramitación del reglamento, teniendo en cuenta que el marco normativo lleva años vigente y que la falta de actuación municipal no puede traducirse en un nuevo retraso en perjuicio de los empleados públicos. Ruz en enero de 2026 quiere poner en marcha esta carrera, pero a día de hoy no hay acuerdo en lo importante: la cuantía y el plazo.