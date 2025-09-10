Familias reclaman recuperar el bus al colegio La Esperanza de Crevillent en el que viajaban niños con discapacidad

Un grupo de madres y padres de alumnos del colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Crevillent ha remitido una carta a la Conselleria de Educación solicitando que se restituya el servicio de transporte escolar retirado al inicio de curso. La medida afecta a familias de varios puntos del casco urbano donde antes tenían servicio niños con discapacidades motóricas y a otras del extrarradio en pedanías como La Estación o El Realengo. La cancelación del bus ha generado malestar por dejar a niños y niñas sin posibilidad de acceder al centro educativo en condiciones adecuadas.

Una decisión que afecta a familias enteras

Según explican los afectados, la supresión del autobús se debe a que el servicio no completaba el número mínimo de plazas exigido, quedando tres vacantes sin cubrir. Sin embargo, subrayan que esta diferencia mínima ha dejado sin transporte a diez familias que, en muchos casos, no tienen otra opción viable para llevar a sus hijos al colegio.

En la carta remitida a Educación afirman que “esta conselleria está comportándose de manera insolidaria e inhumana, ya que por la falta de tres usuarios (que es el mismo coste para ustedes), van a dejar a diez familias desamparadas y esta no debería ser una opción para recortar gastos”.

Una actividad en el patio del colegio Nuestra Señora de La Esperanz de Crevillent / INFORMACIÓN

Especial incidencia en alumnado con discapacidad

Los padres insisten en que la decisión afecta especialmente a alumnos con discapacidad, que requieren de un transporte seguro y adaptado para poder acudir a sus clases. “Sin entender mucho la razón y no respetando la necesidad de los alumnos perjudicados (especialmente los niños con discapacidad)…, esperamos reconsideren la retirada del transporte escolar, ya que muchos de nosotros no tenemos otra opción”, recogen en la misiva.

La distancia entre las pedanías afectadas y el colegio agrava el problema, ya que en algunos casos los escolares deben desplazarse varios kilómetros para llegar al centro, una dificultad añadida para familias sin vehículo propio.

Petición de diálogo con la conselleria

Los progenitores aseguran que no deseaban “acudir a manifestarnos a los medios de comunicación”, pero su situación ya es "insostenible" si no se les ofrece una alternativa. “Esperamos reconsideren la retirada del transporte escolar y vuelvan a concedernos el servicio”, reclaman en la carta.

Los padres piden que se mantenga el servicio de autobús escolar al colegio de La Esperanza / David Revenga

El grupo confía en que la conselleria dé marcha atrás en su decisión y se muestre sensible con su demanda, que consideran una cuestión de equidad y de derechos básicos para garantizar que ningún menor quede excluido del acceso a la educación por motivos de transporte.