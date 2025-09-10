El PSOE lleva a las Cortes una batería de promesas incumplidas de Mazón con Elche

El PSOE tiene preguntas que hacer al Consell sobre las inversiones anunciadas para Elche a sabiendas de que no va a encontrar muchas respuestas. Este miércoles, el diputado autonómico del PSPV-PSOE, el ilicitano Ramón Abad, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para poner en agenda los asuntos de los que Carlos Mazón y Pablo Ruz “no saben y no contestan”, dijo. Se refería a la situación actual de los proyectos de la Ronda Sur, la rehabilitación de la basílica de Santa María, el proyecto de Museo Valenciano de Arte Moderno prometido en las Clarisas, a "qué pasa con la carretera de Santa Pola, la depuradora de Algorós, el Learning Factory o el proyecto estrella del PP, el tranvía", dijo.

“De la Ronda Sur no se están cumpliendo ni los plazos marcados por el Consell y Ayuntamiento ni con el presupuesto de las inversiones para las expropiaciones; la basílica sufre problemas en la fachada y Mazón presupuesta muy poco dinero que luego no ejecuta; seguimos esperando que se pronuncie sobre el presupuesto para las Clarisas… pasa el tiempo y Mazón no da respuestas”, añadió Abad. Al mismo tiempo, aseguró que sobre la carretera de Santa Pola “la Generalitat de Mazón no está presupuestando ni un euro para las expropiaciones por lo que sigue paralizada después de dos años. Una vergüenza”.

La ronda de Elche, un proyecto inacabado / Áxel Álvarez

Pero lo más sangrante, según Abad, es la renuncia a la promesa estrella del mandato con una inversión, según prometió Mazón con Ruz en campaña, de 195 millones de euros “que se queda en el sueño de los justos, reconocido por el propio alcalde, lo que demuestra la gran mentira que nos han intentado colar”. “Y no es la primera renuncia de Mazón; ya renunció a la deuda histórica de la Generalitat con Elche de 42 millones de euros, reconocida por el Consell de Ximo Puig”, ha añadido.

"Desprecios"

Ante todos estos desprecios, desplantes y faltas de respeto por parte del Partido Popular de Mazón y Ruz hacia Elche, “¿nadie asume ninguna responsabilidad política? ¿No es suficiente para que Ruz salga públicamente a pedir disculpas al pueblo de Elche por consentir que Mazón se haya reído en nuestra cara? ¿Nos merecemos los ilicitanos a un President de la Generalitat que nos ha mentido y que nos ha ninguneado como ciudad? La respuesta es no”.

Abad recordó que en campaña electoral el hoy president “venía repetidas veces a Elche prometiendo millones en inversiones” pero que, ahora, “ha abandonado la ciudad y la ha dejado a merced de un incapaz gobierno municipal”,

El diputado autonómico aseguró, además, que se ha comprobado en estos dos años de legislatura que los problemas en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, se han agravado. “El inicio del curso escolar es un caos con falta de profesores y la nula ejecución del Plan Edificant con obras como el nuevo Conservatorio que están ya totalmente olvidadas por el Partido Popular”. En materia sanitaria, ha recalcado que este verano “hemos tenido consultorios médicos en nuestras pedanías sin facultativos por no sustitución de vacaciones y con problemas graves de infraestructuras con el bloque quirúrgico del Hospital General de Elche paralizado; o el prometido por el alcalde Centro de Salud de Torrellano olvidado”.

Héctor Díez escucha a Ramón Abad este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

El socialista afirma que Mazón ha engañado a Elche con promesas que no se van a hacer y que está llevando al caos a Servicios Sociales, Educación y Sanidad

Y en servicios sociales, según Abad, existe una clara regresión de nuestro sistema de bienestar “donde las colas y la lista de espera para tener reconocida la prestación por dependencia tras el abandono del PP de Mazón y Ruz a las políticas sociales son ya evidentes”.

“Figura política con pies de barro”

Por todo ello, Abad recordó que en campaña electoral el hoy president “venía repetidas veces a Elche prometiendo millones en inversiones” pero que, ahora, “ha abandonado la ciudad y la ha dejado a merced de un incapaz gobierno municipal”, encabezado por "su fan número uno, Pablo Ruz. Ya ni él cree en Mazón”, agregó el diputado autonómico, quien lamentó que el jefe del Consell “jamás haya tenido a Elche en su agenda; éramos simplemente su reclamo personal para hacer crecer su figura política, utilizando el buen nombre de la ciudad y la generosidad de los ilicitanos en las urnas para hacer crecer a esa figura con pies de barro”