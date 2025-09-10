Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que "da miedo" y que Elche "no nos escucha"

El verano en la pedanía ilicitana de El Altet está dejando una estampa definida por algunos vecinos como "aterradora": la proliferación de culebras en sus fincas, procedentes de solares abandonados. Estos residentes en el área rural de la partida ilicitana, en una zona colindante con el cementerio, denuncian que los reptiles, atraídos por la abundancia de ratas y conejos, han encontrado en los bancales de la zona un hábitat perfecto gracias a la maleza descontrolada que allí crece. "Es insoportable, aterrador", relatan los vecinos.

Un ataque con ingreso hospitalario

El episodio más grave lo sufrió Jesús Domene, un vecino de edad avanzada que fue mordido en la parte superior de un pie mientras faenaba en su huerto. La serpiente, de gran tamaño, atravesó con sus colmillos unos zapatos de tela que llevaba y le provocó dos profundas heridas que terminaron infectándose. El hombre pasó dos días ingresado en el hospital y, tras volver a casa, tuvo que ser readmitido hasta completar 13 jornadas hospitalarias. Esto ocurrió a primeros de agosto. La cosa no ha mejorado desde entonces. "Más bien al contrario".

Alerta en Elche por la plaga de serpientes que preocupa a los vecinos de El Altet / Héctor Fuentes / Héctor Fuentes

Su hija, Mari Carmen Domene, recuerda aquellos días con angustia: “No nos conocía de la fiebre tan elevada que tenía”. La mujer explica que el ataque de la culebra no fue solo un susto: los médicos le confirmaron que la infección fue causada por bacterias transmitidas en la mordedura. Fue muy grave, pero aún podía haber sido peor.

Tres días después del suceso que le ocurrió a Jesús, otra serpiente se enfrentó a uno de sus perros. “Sus chillidos y ladridos eran impresionantes, de gran dolor”, relata Mari Carmen, aunque en esa ocasión el animal no sufrió mordedura, sino golpes a modo de látigo. La Policía Local acudió al chalé alertada por esta vecina y llegó a fotografiar a la serpiente antes de que escapara, abriendo parte de lo ocurrido y reflejando el descontento de los moradores.

Reclamaciones ante la falta de limpieza

Esta familia asegura haber acudido sin éxito a la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de Elche para denunciar la situación. “Entran en nuestras fincas y luego se pierden en estos bancales llenos de maleza”, insiste Mari Carmen, convencida de que los solares abandonados se han convertido en auténticos nidos. "En Elche ni nos escucharon. Es más, nos dijeron que le prendiéramos fuego a los matorrales y luego avisáramos a los Bomberos. Es que también es un gran peligro para nosotros el que se incendie", expone la mujer.

Jesús Domene fue mordido por una serpiente en su finca de El Altet y pasó 13 días ingresado por una infección en la herida / Héctor Fuentes

Cansada de la falta de respuesta, ha llevado el caso al Síndic de Greuges, que ya ha contestado: el organismo ha requerido al Ayuntamiento de Elche que, en el plazo de un mes, actúe y obligue a la limpieza de estos terrenos.

Jesús Domene, todavía convaleciente, lo tiene claro: “A mí no me dan miedo, pero por culpa de la mordedura he tenido que pasar una temporada ingresado”. Asegura que sigue yendo a su huerto, aunque ahora lo hace protegido: “Me han comprado unas botas altas para evitar problemas porque lo cierto es que hay muchas culebras en la zona”.

El miedo se extiende en la partida rural

El problema, sin embargo, no se limita a esta familia. Vecinos de la zona coinciden en que las serpientes están apareciendo con más frecuencia que nunca. Al residente de una finca próxima, una culebra le cayó desde una palmera: “Es que nos dijeron que estas serpientes se llaman escalera porque trepan por todas partes”. Precisamente son los ejemplares de esta especie los que suelen controlar las plagas de ratones.

Un ejemplar de culebra de escalera como los que tiene atemorizados a los vecinos de la zona rural de la pedanía ilicitana de El Altet / INFORMACIÓN

Otra vecina, Finita, admite vivir con pavor: “Me da mucho miedo salir de casa. Tengo latas colgadas por cada esquina y árbol del campo para que el sonido las ahuyente”. Esta señora califica la situación de “insorportable” y “constante”: “Hoy mismo he visto una en mi finca y anteayer vi tres”. Además, incide en que "los matorrales son un gran peligro para nosotros en caso de incendio. Los vecinos tenemos todos nuestros huertos perfectamente labrados y limpios, pero estas serpientes están fuera y se nos meten continuamente por los muros". Su hermano va más allá: "Hay quien trata de meternos miedo para que nos marchemos y que les dejemos la zona libre para poder construir".

La culebra bastarda es la especie más común en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Un tercer vecino, con un bebé en casa, ha optado por tapar con rejillas todas las conducciones de agua tras ver cómo los reptiles se colaban por los tubos. Asegura que este verano ha contabilizado al menos seis o siete ejemplares distintos en su propiedad.