Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que "da miedo" y que Elche "no nos escucha"
Los residentes de la zona junto al cementerio han elevado el caso ante el Síndic de Greuges porque "es insoportable y aterrador; mi padre estuvo 13 días hospitalizado por una mordedura y luego atacaron al perro"
El verano en la pedanía ilicitana de El Altet está dejando una estampa definida por algunos vecinos como "aterradora": la proliferación de culebras en sus fincas, procedentes de solares abandonados. Estos residentes en el área rural de la partida ilicitana, en una zona colindante con el cementerio, denuncian que los reptiles, atraídos por la abundancia de ratas y conejos, han encontrado en los bancales de la zona un hábitat perfecto gracias a la maleza descontrolada que allí crece. "Es insoportable, aterrador", relatan los vecinos.
Un ataque con ingreso hospitalario
El episodio más grave lo sufrió Jesús Domene, un vecino de edad avanzada que fue mordido en la parte superior de un pie mientras faenaba en su huerto. La serpiente, de gran tamaño, atravesó con sus colmillos unos zapatos de tela que llevaba y le provocó dos profundas heridas que terminaron infectándose. El hombre pasó dos días ingresado en el hospital y, tras volver a casa, tuvo que ser readmitido hasta completar 13 jornadas hospitalarias. Esto ocurrió a primeros de agosto. La cosa no ha mejorado desde entonces. "Más bien al contrario".
Su hija, Mari Carmen Domene, recuerda aquellos días con angustia: “No nos conocía de la fiebre tan elevada que tenía”. La mujer explica que el ataque de la culebra no fue solo un susto: los médicos le confirmaron que la infección fue causada por bacterias transmitidas en la mordedura. Fue muy grave, pero aún podía haber sido peor.
Tres días después del suceso que le ocurrió a Jesús, otra serpiente se enfrentó a uno de sus perros. “Sus chillidos y ladridos eran impresionantes, de gran dolor”, relata Mari Carmen, aunque en esa ocasión el animal no sufrió mordedura, sino golpes a modo de látigo. La Policía Local acudió al chalé alertada por esta vecina y llegó a fotografiar a la serpiente antes de que escapara, abriendo parte de lo ocurrido y reflejando el descontento de los moradores.
Reclamaciones ante la falta de limpieza
Esta familia asegura haber acudido sin éxito a la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de Elche para denunciar la situación. “Entran en nuestras fincas y luego se pierden en estos bancales llenos de maleza”, insiste Mari Carmen, convencida de que los solares abandonados se han convertido en auténticos nidos. "En Elche ni nos escucharon. Es más, nos dijeron que le prendiéramos fuego a los matorrales y luego avisáramos a los Bomberos. Es que también es un gran peligro para nosotros el que se incendie", expone la mujer.
Cansada de la falta de respuesta, ha llevado el caso al Síndic de Greuges, que ya ha contestado: el organismo ha requerido al Ayuntamiento de Elche que, en el plazo de un mes, actúe y obligue a la limpieza de estos terrenos.
Jesús Domene, todavía convaleciente, lo tiene claro: “A mí no me dan miedo, pero por culpa de la mordedura he tenido que pasar una temporada ingresado”. Asegura que sigue yendo a su huerto, aunque ahora lo hace protegido: “Me han comprado unas botas altas para evitar problemas porque lo cierto es que hay muchas culebras en la zona”.
El miedo se extiende en la partida rural
El problema, sin embargo, no se limita a esta familia. Vecinos de la zona coinciden en que las serpientes están apareciendo con más frecuencia que nunca. Al residente de una finca próxima, una culebra le cayó desde una palmera: “Es que nos dijeron que estas serpientes se llaman escalera porque trepan por todas partes”. Precisamente son los ejemplares de esta especie los que suelen controlar las plagas de ratones.
Otra vecina, Finita, admite vivir con pavor: “Me da mucho miedo salir de casa. Tengo latas colgadas por cada esquina y árbol del campo para que el sonido las ahuyente”. Esta señora califica la situación de “insorportable” y “constante”: “Hoy mismo he visto una en mi finca y anteayer vi tres”. Además, incide en que "los matorrales son un gran peligro para nosotros en caso de incendio. Los vecinos tenemos todos nuestros huertos perfectamente labrados y limpios, pero estas serpientes están fuera y se nos meten continuamente por los muros". Su hermano va más allá: "Hay quien trata de meternos miedo para que nos marchemos y que les dejemos la zona libre para poder construir".
Un tercer vecino, con un bebé en casa, ha optado por tapar con rejillas todas las conducciones de agua tras ver cómo los reptiles se colaban por los tubos. Asegura que este verano ha contabilizado al menos seis o siete ejemplares distintos en su propiedad.
Cuatro especies de serpientes conviven en la zona
En la provincia de Alicante conviven cuatro especies de serpientes: la culebra de herradura, la culebra de escalera, la culebra bastarda y la víbora hocicuda. Todas ellas están protegidas por la legislación ambiental vigente. Las autoridades recomiendan avisar al 112 si se detecta su presencia en zonas "humanizadas" y nunca intentar atraparlas por nuestros propios medios. Según el relato de los vecinos, en el caso de El Altet parece que probablemente están viendo culebras de escalera y bastarda. Ninguna es venenosa, pero su mordedura puede generar complicaciones, como ocurrió en el caso de Jesús Domene por las bacterias que pueden transmitir.
