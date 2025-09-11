Adiós a Manolo Pastor, «Séneca».

El pasado viernes nos dejó Manuel Pastor Torres, «El Séneca», fundador de las librerías Séneca de nuestra ciudad. Un librero vocacional que con su buen hacer y su talante abierto y conciliador hizo de su librería un lugar imprescindible para quienes sentimos especial veneración por la letra impresa. Sus consejos, sus reflexiones y su figura fueron un referente para varias generaciones de ilicitanos y contribuyeron, sin duda, a hacer nuestra ciudad un poco más humana y más culta.

Es esta una buena ocasión para recordar también una aventura editorial personal que Manolo Pastor desarrolló entre los años ochenta y noventa del pasado siglo. Bajo el título genérico de «Papers d’Elx» inició dicha aventura en 1982 con una reedición de la Historia de Elche que el erudito historiador ilicitano Pedro Ibarra y Ruiz había publicado en 1895 como libro de lectura para las escuelas provinciales. Con ello se rescataba una obra fundamental dentro de nuestra producción bibliográfica por ser la primera síntesis histórica de nuestra ciudad. Dentro de esta colección editorial, cuidada con gran esmero en todos sus detalles, se ofrecían diferentes tipos de encuadernaciones, así como ejemplares numerados y firmados, que enriquecían sobremanera el producto final.

Al año siguiente veían la luz las Novelas de la Calahorra, obra del general ilicitano Antonio Maciá Serrano, editadas originalmente en 1946, con prólogo del cronista de la ciudad Juan Orts Román. En esta obra se recrean literariamente los títulos concedidos a la Calahorra de Elche, que una mano romántica inscribió en su vestíbulo: Estación de la vía Hercúlea. Castillo de Atanagildo. Delicia de Tadmir. Fortaleza del Islam. Amparo de Castilla. Frontera de Aragón. Custodia de este pueblo.

Manolo Pastor fue durante algunos años vocal de la Junta Local Gestora del Patronato del Misteri d’Elx y a nuestra Festa dedicó también su atención. Así, en 1984 se presentaba en la ermita de San Sebastián el Llibre de la Festa d’Elx, con textos de Gaspar Jaén i Urban y fotografías de Andreu Castillejos Furió. Un espléndido libro dedicado a mostrar nuestro Misteri desde una visión festiva, tradicional y, sobre todo, comunitaria, de manera que todos los ilicitanos figuramos como protagonistas de la celebración y responsables de haberla mantenido viva durante más de quinientos años. Una visión que, desgraciadamente, se está difuminado a marchas forzadas. Las bellas palabras de Gaspar Jaén y las magníficas imágenes de Castillejos nos acercan a una Festa en donde cantores y espectadores son todo uno, sin apenas separación. Sin embargo, la evolución de la sociedad y del propio Misteri a partir de su declaración como Patrimonio de la Humanidad y, muy especialmente, tras la aprobación de la Ley del Misteri de 2005 nos alejan de dicha visión y nos aproximan rápidamente a una representación culta con espectadores cada vez más alejados de los cantores en todos los sentidos.

En 1985, de la mano de Miguel Ors Montenegro, «Papers d’Elx» se enriquecía con una edición facsímil de la colección completa de la primera temporada del semanario El Bou, publicado originalmente entre 1885 y 1886, con el subtítulo de «semanari satíric, polític, independent» y dirigido por José Pérez Sánchez. Un semanario que formaba parte de la rica prensa local aparecida en nuestra ciudad entre el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, en este caso con una visión satírica de la ciudad y de sus gentes.

Finalmente, en 1992, la colección concluía con la reproducción facsímil de la Consueta de la Festa de la Verge i Mare de Déu, Maria Santíssima de l’Assumpció, copiada en 1751 por Carlos Tárrega y Caro. Una consueta totalmente desconocida que había aparecido entre los papeles del cronista local José M.ª Ruiz de Lope y Pérez, y que ha sido cedida por sus herederos, junto con otros valiosos documentos, al Archivo Histórico Municipal. Se trata de una consueta literaria copiada, a su vez, de la que en 1625 obtuvo Gaspar Soler Chacón de la original conservada en la «caixa de tres claus» del Consell de la ciudad. Dicha copia se ampliaba con una extensa relación de incidentes sufridos en el cielo de la obra que permiten conocer con gran detalle la disposición de la tramoya aérea de la Festa antes que Marcos Evangelio la trasladase a la cúpula de Santa María en 1760. En este caso, se ofrecían dos volúmenes: el primero, con la fiel reproducción del manuscrito de 1751, y un segundo, con un estudio del texto, su transcripción y su comparación con las otras cuatro consuetas conocidas (1625, 1639, 1709 y 1722), obra del autor de la presente necrológica.

La relación de Manolo Pastor con la vecina Crevillent hizo que también editara algunas obras relacionadas con dicha ciudad. Fundamentalmente, una reedición, en dos volúmenes, de la novela histórica del siglo XIX de Florencio Luis Parreño titulada Jaime Alfonso el Barbudo (el más valiente de los bandidos españoles). Y también los Itinerarios de Crevillente de Josep Lluís García, «Guchi».

Además, produjo una segunda colección más popular, bajo el título de «El ramasset», en la que reeditó el Tenorio de Alsabares, de Vicente Alarcón Maciá, sainete ilicitano de 1891. Un segundo volumen dedicado a reproducir la obra de Emigdio A. Santamaría, Elche y la tempestad, según la edición de la Librería Atenea de 1951, no llegó a distribuirse por circunstancias ajenas al editor.

Recordaremos a Manolo Pastor, al «Séneca», no solo por su trabajo cotidiano, por su profesionalidad como librero y por su bonhomía, sino también, de manera especial, por este proyecto editorial en el que, por su deseo de contribuir a la cultura local, aportó un importante grano de arena a la producción bibliográfica ilicitana y nos obsequió con esta iniciativa por la que siempre le estaremos agradecidos.

Amigo «Séneca», descansa en paz.