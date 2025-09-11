El alcalde de Elche acude a la Fundación Reina Sofía en Madrid para ultimar la visita de la monarca

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por la concejala de Acción Social, Celia Lastra, y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, se ha desplazado a Madrid este jueves para mantener un encuentro de trabajo en la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN. El objetivo era coordinar los últimos detalles del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas que inaugurará Su Majestad la Reina Doña Sofía el próximo lunes en la ciudad.

El alcalde ha visitado la Fundación Reina Sofía y la Fundación Cien para cerrar los detalles del congreso en Elche / INFORMACIÓN

Una cita científica de primer nivel

El congreso se celebrará del 15 al 18 de septiembre y está considerado uno de los foros más prestigiosos en la materia. Reunirá a más de un centenar de investigadores y expertos de referencia mundial, que compartirán los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de patologías como el Alzheimer, el Parkinson o la ELA.

El encuentro está organizado de manera conjunta por la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) —dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades—, el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Española de Neurología.

El alcalde de Elche y las ediles Lastra y Rodil han atendido a los responsables de la Fundación Reina Sofía en Madrid / INFORMACIÓN

Agenda oficial de la Reina Sofía

La Reina presidirá la ceremonia inaugural en el Gran Teatro el lunes a las 12.45 horas. Ya por la tarde, asistirá en la Basílica de Santa María, a partir de las 19.00 horas, a un concierto extraordinario de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, para después saludar en la Plaça de Baix. El regidor ilicitano ha señalado que la cita “convierte a Elche en la capital del debate y la investigación sobre el Alzheimer y el Parkinson, dos enfermedades de las que nuestra ciudad siempre ha mostrado su sensibilidad y cercanía por quienes las padecen y sus familias”.

Llamamiento a la ciudadanía

Ruz ha emitido un bando municipal en el que anima a los vecinos a “brindarle a Doña Sofía una calurosa acogida a su llegada al Gran Teatro en la mañana del lunes y por la tarde a su entrada a la Basílica de Santa María y después en Plaza de Baix” y también a “engalanar los balcones con la bandera de España”.

En ese mismo texto, el alcalde exhorta a la ciudadanía: “Ilicitanos, manifestemos nuestro cariño a Doña Sofía, tributémosle la hospitalidad que merece y agradezcamos a Su Majestad su servicio a España. Que este 15 de septiembre sea una jornada histórica no solo para Elche, sino para la vida de todos nosotros”.