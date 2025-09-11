Carlos Tundidor: “El campo de Elche y de la Vega Baja son una excepción en España”

El escritor y ensayista Carlos Tundidor, ingeniero químico de formación y autor prolífico con más de una veintena de publicaciones, presenta estos días en la provincia sus últimas obras: El agua. Cuando Santa Bárbara truena y Estructura agraria de España. Dos libros que abordan de manera complementaria dos de los grandes retos que afectan a nuestro territorio: la gestión de los recursos hídricos y la concentración de la propiedad de la tierra. Consciente de que la sequía y la agricultura intensiva marcan la agenda nacional, Tundidor ofrece hoy jueves a las 19 horas en la sede de Esquerra Unida de Elche, una conferencia sobre estos temas, y mañana viernes lo hará en Orihuela, también a las 19 horas, en la Biblioteca María Moliner.

Usted es ingeniero químico, pero ha dedicado buena parte de su vida a la escritura. ¿Qué queda del ingeniero en sus libros sobre agua y campo?

Algo queda. Aunque mis obras son narrativas y ensayísticas, mi formación científica me ayuda a analizar datos, interpretar estadísticas y ver más allá de los números. En El agua y en Estructura agraria de España se nota esa huella: son trabajos que parten de la observación de cifras y de informes oficiales, pero tratados de forma divulgativa y con intención crítica.

"Vivimos muy por encima de nuestras posibilidades hídricas. El 85% del agua se destina a la agricultura y ganadería, y muchas veces se emplea en cultivos que no son sostenibles en un país cada vez más árido" Carlos Tundidor — Ensayista y escritor

En El agua. Cuando Santa Bárbara truena usted advierte de que España gasta más agua de la que tiene. ¿Cuál es el diagnóstico principal?

Que vivimos muy por encima de nuestras posibilidades hídricas. El 85% del agua se destina a la agricultura y ganadería, y muchas veces se emplea en cultivos que no son sostenibles en un país cada vez más árido. España cuenta con 4,2 millones de hectáreas de regadío: demasiadas para el futuro que se avecina. Exportamos agua en forma de tomates o cítricos, y esa agua probablemente la necesitaremos aquí.

¿Y cómo encaja en este panorama el Campo de Elche y la Vega Baja?

Esta zona es una excepción. Mientras en gran parte de España la tierra se concentra en manos de muy pocos —grandes empresas y fondos de inversión que controlan ya dos terceras partes de la superficie agraria útil— aquí sigue existiendo un mosaico de pequeños agricultores. Eso hace que la gestión sea más racional: al tener explotaciones más reducidas, la relación con el agua es distinta. Se cuida más, se aprovecha incluso la reutilizada o salobre, y existe una cultura de ahorro.

Carlos Tundidor reclama que las ayudas al agricultor lleguen a los pequeños productores / INFORMACIÓN

¿Esa atomización del campo puede blindar al territorio frente al modelo de latifundios?

Ojalá. Pero no podemos confiarnos. Lo que ha ocurrido en otras regiones es que, cuando el agricultor envejece y no hay relevo generacional, la tierra se vende o se alquila a grandes empresas. Y esas empresas solo miran el beneficio: da igual que sea algarrobo o espárrago, lo importante es obtener un 6% de rentabilidad. Y si para eso hay que extraer agua de donde sea, se hace. Ese riesgo existe también aquí.

Hablemos del trasvase Tajo-Segura. ¿Usted qué opina?

Los trasvases deberían ser siempre la última opción, salvo para garantizar agua de boca. Lo dicen los técnicos, no solo yo. Porque lo que mejora en una cuenca empeora en la otra. La verdadera prioridad debe ser gastar el agua con inteligencia: modernizar regadíos, reducir pozos ilegales, apostar por el reciclaje y la reutilización. Y aquí, en el Segura y el Vinalopó, ya se hacen cosas que son un ejemplo para otros territorios.

"La PAC debería ser una herramienta para sostener al agricultor de Elche o de Orihuela, no para engordar balances de multinacionales" Carlos Tundidor — Ensayista y escritor

En su libro también critica el reparto de ayudas de la PAC. ¿Cómo se traduce eso en la realidad del pequeño agricultor?

De forma muy injusta. Las grandes empresas reciben millones en ayudas, mientras que miles de pequeños perceptores apenas alcanzan unos cientos de euros. Eso hace inviable el relevo generacional: un joven agricultor no puede competir si la política europea favorece al que menos lo necesita. La PAC debería ser una herramienta para sostener al agricultor de Elche o de Orihuela, no para engordar balances de multinacionales.

Si tuviera que dar una prioridad clara, ¿pantanos, trasvases, desaladoras…?

Ninguna de esas fórmulas es la panacea. Los pantanos ya no resuelven nada: los ríos están regulados al límite. Las desaladoras pueden ayudar en casos concretos, pero no podemos llenarlo todo de plantas de ósmosis porque el problema de la salmuera sería enorme. La clave es gestionar mejor lo que tenemos: ahorrar, reciclar y planificar los cultivos en función de la disponibilidad real de agua.

"Hay que apoyar al joven agricultor, apostar por la formación profesional agraria y garantizar que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita" Carlos Tundidor — Ensayista y escritor

¿Qué mensaje quiere dejar al agricultor de Elche y la Vega Baja?

Que son un ejemplo y deben sentirse orgullosos. Aquí aún se mantiene el pequeño agricultor, el que cuida la tierra y el agua. Esa es la mejor garantía de futuro. Pero hay que defenderlo con políticas justas: apoyar al joven agricultor, apostar por la formación profesional agraria y garantizar que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita. El campo no puede ser solo un negocio; es nuestra alimentación, nuestra cultura y nuestro paisaje.