Compromís anima a acudir a la manifestación del Orgullo en Elche ante el silencio de PP y Vox

La portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, animó este jueves a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo que tendrá lugar este sábado, ya que, dijo, "se trata de una cita clave para reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ+ en un contexto en que las derechas tratan de recortarlos”.

Díez aseguró en una comparecencia que “en Compromís hemos tenido que ofrecer la rueda de prensa que le hubiera correspondido al gobierno municipal para informar de estos actos, pero la realidad es que tenemos un alcalde que busca esconder todas aquellas actividades vinculadas con las políticas de diversidad y que, de hecho, no ha participado de ninguna de ellas en toda la legislatura ni las ha dado a conocer en las redes sociales municipales”.

“Es vergonzoso que este gobierno municipal haya dado tantos pasos atrás en materia de políticas LGTBIQ+, en lo vinculado a la simbología, pero también incluso en recortes económicos y en difusión, como bien han denunciado las entidades locales, así que, frente a ello, las personas demócratas, que defendemos los derechos humanos, tenemos que denunciar esta deriva del gobierno de PP y Vox y salir a las calles a reivindicar que estas políticas inclusivas son intocables”, dijo con contundencia.

Propuestas

La portavoz municipal de Compromís aseguró que “todavía seguimos esperando una explicación de por qué el Partido Popular vota sistemáticamente en contra de las propuestas que Compromís elevamos en esta materia, propuestas en las que pedimos que aumenten las campañas de sensibilización, la prevención de la LGTBIfobia, que se adopten políticas transversales de diversidad y que haya un apoyo claro por parte de las administraciones públicas, es decir, las propuestas lógicas en una democracia”.

Cartel de la Manifestación del Orgullo / INFORMACIÓN

Discursos homófobos

“Lo grave en el caso de este ayuntamiento no es que Vox haga discursos homófobos, ya sabemos que ellos quieren tirar a la basura los derechos humanos, lo grave es que tengamos un alcalde que, en contra de lo que ocurre con otros alcaldes del PP, asume también este posicionamiento y recorta en materia de diversidad, no por la presión de sus socios, sino por convencimiento propio”, destacó. En este sentido, Esther Díez ha asegurado que “el sábado tenemos una oportunidad muy importante para visibilizar nuestro apoyo al colectivo LGTBIQ+, para defender el municipio moderno y abierto que somos y para denunciar las políticas retrógradas de este gobierno municipal”.