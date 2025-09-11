Detenido en Santa Pola por traficar con "tusi"

La Policía Local de Santa Pola ha cerrado con un "balance positivo" el dispositivo de seguridad desplegado durante las Fiestas Patronales 2025, según informan fuentes del Ayuntamiento. El grupo operativo habilitado para estas celebraciones llevó a cabo alrededor de 150 incautaciones de drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos, además de numerosas denuncias por conductas incívicas como orinar en la vía pública.

Balance del dispositivo especial

El operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto desarrollo de los actos festivos y de las barracas, siempre según la información oficial ya citada, que destaca también que gracias a la labor preventiva y la rápida actuación de los agentes, la semana de celebraciones transcurrió con normalidad.

Entre los logros destacados figura la ausencia de casos de coma etílico entre menores y el control total del botellón en el parque de la Comunidad Valenciana, donde además se implementó un control de no cristal para evitar incidentes como los ocurridos en ediciones anteriores.

Agentes de la Policía Local de Santa Pola patrullan una de las playas de la villa en la noche de San Juan / Áxel Álvarez

Detenciones y actuaciones relevantes

Durante las intervenciones, los agentes arrestaron a un individuo acusado de tráfico de "tusi", una droga sintética de color rosa altamente perjudicial para la salud, en una zona frecuentada por menores. También se produjeron varias detenciones por alteración del orden público.

El dispositivo se reforzó con la participación de canes policiales y sus guías, así como con agentes especializados en la detección del menudeo de sustancias tóxicas, lo que permitió actuar con eficacia en la prevención del consumo de drogas entre la juventud.

Compromiso con la seguridad ciudadana

Con estas actuaciones, la Policía Local de Santa Pola reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con el desarrollo de unas fiestas más seguras y saludables. El balance oficial, presentado el 11 de septiembre, ha sido calificado como “altamente positivo”, consolidando un modelo de trabajo que combina prevención, cercanía y eficacia.