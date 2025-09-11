La dispersión de Rayleigh y el atardecer desde las Salinas

En estos días de final de verano, las salinas de Santa Pola reciben a decenas de visitantes que se acercan al atardecer. La estampa es singular: las bandadas de flamencos descansan en las lagunas, los senderos se llenan de paseantes y, sobre todo, el horizonte se convierte en protagonista con la llegada de la puesta de sol. El cielo se tiñe de colores rojizos y anaranjados que se reflejan en las aguas tranquilas, ofreciendo un espectáculo que se ha convertido en un atractivo recurrente de la zona.

Lo que a primera vista parece un simple efecto estético tiene detrás una explicación científica. Se trata de la dispersión de Rayleigh. La luz del sol está compuesta por distintas longitudes de onda que corresponden a los diferentes colores. Durante el día, cuando el sol está alto, los rayos atraviesan menos atmósfera y las longitudes de onda cortas —azules y violetas— se dispersan, dando al cielo su color característico.

Una fotógrafa trata de captar el bello ocaso en las Salinas de Santa Pola / Áxel Álvarez

Al caer la tarde, el sol se encuentra mucho más bajo en el horizonte y su luz debe atravesar una porción mayor de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. En ese trayecto largo, la mayor parte de la luz azul se dispersa en múltiples direcciones y apenas nos alcanza directamente. Por eso lo que predomina al atardecer son las longitudes de onda largas: rojos, naranjas y amarillos. Es este fenómeno el que explica que los cielos se enciendan en tonos cálidos en la última hora del día.

Arco en el cielo

En esta época del año el efecto se acentúa. El sol describe un arco más bajo en el cielo y pasa más tiempo cerca del horizonte. Además, el ambiente todavía conserva humedad y partículas en suspensión propias del final del verano, lo que refuerza la dispersión y multiplica la intensidad de los colores.

Una pareja se fotografía en el ocaso en Santa Pola / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Las salinas de Santa Pola añaden un factor que convierte el fenómeno en especialmente atractivo: el reflejo. Las superficies de agua actúan como espejos naturales en los que se duplican los tonos rojizos del cielo. Entre esas láminas de color se mueven los flamencos, que encuentran aquí un hábitat idóneo y, sin proponérselo, se convierten en parte de la escena que tantos tratan de fotografiar.

Leyes físicas

El resultado es un encuentro cotidiano entre ciencia y paisaje. Cada atardecer repite las mismas leyes físicas, pero nunca de la misma forma. Cambia la nubosidad, la densidad de partículas en el aire, la intensidad del viento. Cambian también los reflejos en las lagunas, que se tiñen de manera distinta según la luz. Por eso cada tarde es distinta y por eso muchos deciden acercarse una y otra vez a contemplarla.

La Torre de Tamarit, del siglo XVI, icono de las Salinas de Santa Pola / Áxel Álvarez

Lo que ocurre en Santa Pola estos días no es un capricho, ni un milagro: es la dispersión de Rayleigh, un fenómeno óptico que explica los cielos rojizos del ocaso y que, sumado al escenario particular de las Salinas y la presencia de aves como los flamencos, convierte la despedida del verano en un espectáculo compartido entre ciencia y naturaleza.