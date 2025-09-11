La Gran Playa de Santa Pola reabre tras tres días cerrada por contaminación

La Gran Playa de Santa Pola reabrió este miércoles a última hora de la tarde, según indicaron bañistas y usuarios a INFORMACIÓN. Como se recordará, el lunes se encontraron con carteles de prohibición de baño y una larga cinta policial de plástico advirtiendo que nadie podía sumergirse. Un portavoz municipal explicó que el problema había tenido su origen en un vertido de gasoil hecho desde alguna embarcación o bien una pérdida por algún tipo de avería.

La mancha que dio origen al cierre de Gran Playa, en Santa Pola / INFORMACIÓN

La contaminación obligó a tomar medidas extremas en una jornada, la del lunes, que era festiva en Santa Pola, que celebraba ese día el final de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto. A ello se sumaba que, pese a que el día 8 era día de vuelta a clase, una buena parte de usuarios de Gran Playa son personas mayores y turistas que se vieron sorprendidos por la citada prohibición. Durante la jornada del martes y la del miércoles, las señales de prohibición se reforzaron con banderas rojas advirtiendo a los usuarios. No se podía hacer mucho más que esperar que la mancha, de color verde amarillenta y que flotaban en la superficie, desapareciera.

La Gran Playa es uno de los puntos del litoral más tranquilos y seguros de la Costa Blanca porque hay que adentrarse mucho en las aguas para que te cubran. De ahí que sea un destino preferido por muchas familias, en su mayoría, procedentes de urbanizaciones del entorno, las que cada día bajan a darse un chapuzón que, con el cambio climático, se alarga prácticamente ya hasta noviembre.

Imagen que ofrecía la Gran Playa de Santa Pola el pasado lunes con la cinta impidiendo el baño / INFORMACIÓN

Sanciones

El miércoles por la tarde, el Ayuntamiento de Santa Pola dio por terminado este episodio desagradable que tanto afecta a la imagen turística del municipio, pero que es imposible de prever o de sancionar a los autores, que son desconocidos. Este no ha sido el único cierre en Santa Pola este verano, a comienzos de agosto se detectó un vertido, este de origen terrestre, que obligó a cerrar un par de canales entre Gran Playa y Playa Lisa, donde por un par de jornadas también se prohibió disfrutar del agua. Al menos este vertido contaminante se ha producido en dos jornadas, las del lunes y martes, donde había aviso de fuertes lluvias, lo que llevó a muchos ayuntamientos a cerrar los centros educativos, medida que fue desde escuelas infantiles hasta la universidad. En días sin sol baja mucho la afluencia de bañistas, aunque las aguas sigan rozando los 30 grados de temperatura, la más alta registrada en los últimos años, según confirmó esta misma semana AEMET, la Asociación Española de Meteorología.