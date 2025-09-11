Dos jóvenes salen ilesos de un incendio en Elche tras quedar atrapados en una habitación media hora

Dos de los cinco jóvenes que ocupaban una vivienda en el barrio de Carrús, en Elche, salvaron milagrosamente la vida la madrugada de este jueves tras quedar atrapados en una de las habitaciones tras declararse un incendio, según las primeras hipótesis, por un cortocircuito. Según confirmó INFORMACIÓN, estuvieron media hora en la sala a la espera de que los bomberos pudieran sofocar las llamas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada, en una cuarta altura de una vivienda situada en la calle GInés García Esquitino, cerca de la Plaza de Barcelona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque Comarcal de Bomberos de Elche, de la Policía Local y Nacional y una dotación del SAMU. Según se supo posteriormente, en el inmueble había cinco jóvenes en el incendio. Tres de ellos lograron salir, pero los otros dos, por efecto del humo y de las llamas, terminaron refugiándose en una de las habitaciones, cerrando la puerta de la misma.

Los bomberos acudieron con una dotación completa y el coche escalera. La calle se cortó para facilitar las labores de extinción. Los tres jóvenes que lograron salir por su pie explicaron lo que había sucedido. Dos compañeros seguían arriban. Estos dos no perdieron en ningún momento la calma, mientras los efectivos del servicio de incendios procedía a sofocar las llamas, que comenzaron en un equipo de aire acondicionado, según todos los indicios. Durante treinta minutos que se hicieron eternos desde que se declaró el fuego, los dos jóvenes permanecieron recluidos en la habitación.

Sin humo

Finalmente, con el fuego sofocado y el piso seguro, sin humo, los bomberos les acompañaron hasta el exterior donde les esperaban los servicios sanitarios. Los jóvenes no habían sufrido quemaduras de ningún tipo ni tampoco presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Pese a que se les ofreció la posibilidad de ser trasladados al centro sanitario para una exploración más completa, desistieron de ello. Ahora el problema que tenían era cómo volver a una vivienda en esas condiciones. Afortunadamente, un incendio sin consecuencias personales.