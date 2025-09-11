Més-Compromís acusa al alcalde de Elche de negar la acogida a menores migrantes

Més-Compromís Elx ha mostrado su “profunda preocupación” tras el anuncio del alcalde de Elche, Pablo Ruz, de rechazar que la ciudad pueda acoger a menores migrantes no acompañados. La formación ha tildado esta postura de una “muestra de falta de humanidad y de sensibilidad social” ante la situación que viven niños y niñas que llegan solos, sin apoyo familiar y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Ciudad con tradición acogedora

Desde el grupo municipal recuerdan que Elche ha sido históricamente una ciudad plural y solidaria, con una trayectoria reconocida en la integración de personas migrantes. En este sentido, critican que “cerrar la puerta a estos menores es traicionar los valores que nos identifican como pueblo y alimentar discursos que solo buscan la confrontación y el miedo”.

Candidatos de la formación Compromís a las últimas Elecciones Municipales en Elche / INFORMACIÓN

Una responsabilidad compartida

Més-Compromís advierte de que la acogida de estos menores es una tarea que implica a todas las administraciones y que requiere coordinación, recursos y voluntad política. “No podemos permitir que el Ayuntamiento de Elche dé la espalda a una necesidad humanitaria de primer orden”, subrayan en un comunicado.

Por ello, la formación ha exigido al equipo de gobierno, integrado por PP y Vox, que rectifique y que ponga a disposición de la Generalitat Valenciana y del Estado los recursos municipales necesarios para garantizar una acogida digna.

Llamamiento a una política basada en derechos

En su comunicado, Més-Compromís reivindica “una política de inmigración basada en los derechos humanos, en la protección de la infancia y en el respeto a la diversidad”. Además, remarcan que “el Elche del futuro no se construye con muros ni con discursos de odio, sino con solidaridad, convivencia y oportunidades para todos y todas”.

La formación concluye que Elche debe seguir siendo un referente como ciudad abierta e integradora, alertando de que “no podemos permitir que decisiones ideológicas y partidistas pongan en riesgo nuestra identidad colectiva”.