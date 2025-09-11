Ramo de palma blanca, concierto, regalo institucional, cóctel, traje y corbata obligada por la visita de Doña Sofía a Elche

La del próximo lunes, 15 de septiembre, es la sexta visita que Doña Sofía hace a Elche, cinco de ellas lo ha hecho como Reina de España y esta última, como emérita, cargo que ocupa tras la abdicación de Don Juan Carlos en 2014. Sin duda, esta es la visita que más boato y preparativos va a tener de todas, lo que ha aceptado de buen grado porque, aunque viene a inaugurar en el Gran Teatro a mediodía el CIEN (Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas) ha aceptado un breve concierto por la tarde de la Capella del Misteri d'Elx en Santa María y, posteriormente, el Ayuntamiento de Elche le rendirá homenaje en un acto institucional en la Casa Consistorial.

Una imagen de la primera visita de los Reyes a Elche y a la provincia, días después del refrendo a Don Juan Carlos, lo hicieron bajo palio, eran otros tiempos / INFORMACIÓN

De hecho, este jueves el alcalde, Pablo Ruz; y las concejalas de Acción Social, Celia Lastra; y de Familia, Aurora Rodil, junto a los responsables de Alcaldía y Protocolo, se han marchado a Madrid para ultimar los preparativos ante la Fundación Reina Sofía y a la Fundación Cien.

La Reina, en el Gran Teatro de Elche en 1996 / INFORMACIÓN

Doña Sofía, quien sigue viviendo en el Palacio de la Zarzuela, forma parte de la Familia Real a diferencia de sus hijas y nietos, que pasaron a ser miembros de la Familia del Rey. Este jueves su cuenta de Facebook, con más de 71.000 seguidores, aún no reflejaba la visita a Elche, algo que probablemente se colgará en las próximas horas, después de que los servicios de seguridad hayan dado su visto bueno a la visita y el alcalde, que viene anunciado desde el día del pregón que estaba invitada, ha podido firmar este jueves el bando en el que invita a los ilicitanos a sacar a balcones y ventanas banderas de España y a recibir de esta forma a la invitada.

Doña Sofía saluda a los ilicitanos en 1996, junto a ella Eduardo Zaplana para la inauguración del renovado Gran Teatro / INFORMACIÓN

Sigilo

Una visita la de este lunes que se realiza con enorme sigilo. Nadie sabe ni cómo llegará a Elche ni cuándo se marchará. Muy distinto de cuándo aterrizó en un helicóptero en mitad de la Ciudad Deportiva. Se sabe que Su Alteza Real llegará al Gran Teatro sobre las 12.45 horas para la inauguración del Congreso. A esa hora las butacas deben estar cubiertas y, a buen seguro, con una gran expectación. A priori lo hará en un vehículo oficial, pero hasta última hora no se sabrá si lo hace a través de la puerta de la Glorieta o la lateral, por la que se accede al centenario edificio que ya conoce. A ella le tocó la reinauguración del mismo, el 8 de octubre de 1996 siendo alcalde de la ciudad Diego Macià Antón y presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Ahora se explica mejor el repintado al que se ha sometido durante el mes de agosto el singular teatro ilicitano. Entre las curiosidades y anécdotas de aquel día queda que recibió la medalla de la Real Orden de la Dama de Elche.

La entonces Reina de España recibió un obsequio de la Real Orden de la Dama, de manos de Francisco Huertas, en la visita con ocasión de la inauguración del Gran Teatro / EFE

Larga jornada

Al finalizar la inauguración del CIEN se marchará a descansar. Se desconoce dónde lo hará, pero, si tenemos en cuenta sus anteriores visitas, es más que probable que lo haga en el hotel Huerto del Cura, al que ha acudido en al menos dos ocasiones, una de ellas el 3 de diciembre de 1976 cuando por primera vez lo hizo como Reina de España días después de la proclamación por las Cortes de Don Juan Carlos como regente. Aquel día, ambos firmaron en su libro de honor, cuentan las crónicas de la época. Doña Sofía cumplirá el próximo 2 de noviembre 87 años y, aunque se mantiene activa y acude a un gran número de actos sociales, renunció hace años a largas jornadas de actividad pública. El acto central, que ha aceptado, es el concierto que le brindará la Capilla del Misteri d'Elx en la basílica de Santa María, un drama sacrilírico el ilicitano que conoció en 1985, cuando acudió a presenciarlo siendo alcalde Manuel Rodríguez y presidente de la Generalitat Joan Lerma. En aquella ocasión asistió a la representación de las dos partes, La Vespra y La Festa, por lo cual pasó toda la jornada en la ciudad. Entonces también descansó a mediodía en una de las habitaciones del hotel de cuatro estrellas más conocido de la ciudad.

Imágenes de la visita de Doña Sofía a Elche cuando se reinauguró el Gran Teatro en 1996 / INFORMACIÓN

Reencuentro con el Misteri

Pero este próximo lunes, no más de 25 minutos tendrá de duración el acto en la seo ilicitana y a falta de conocer qué cantarán del drama asuncionista, aunque, sin duda, estará entre las piezas el "Gloria" que cierra las representaciones, ahora en su Año Jubilar por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción por Pío XII. Se desconoce quién podrá asistir al mismo además del regidor y de los portavoces municipales, aunque sí lo podrán hacer los miembros de la Corporación Municipal previa solicitud por escrito y cumpliendo los protocolos de seguridad, que son los que marca los servicios de seguridad de la Familia Real.

Una de las imágenes de la visita al Ayuntamiento de Elche en 1985 para conocer la representación extraordinaria del Misteri d'Elx / INFORMACIÓN

La Reina irá en coche de Santa María al Ayuntamiento, 350 metros, para evitar la imagen del Mercado y por seguridad

Jornada

De la basílica de Santa María al Ayuntamiento de Elche, donde está previsto el acto central de la jornada para los responsables municipales, no para Sofía de Grecia, no hay más de 350 metros de distancia y cuatro minutos andando, pero lo realizará en coche por varios motivos. Entre ellos, desde su propia seguridad hasta el hecho de que se preferiría evitar la espectral visión, en estos momentos, de las obras del Mercado Central, lo que obligaría a un complejo rodeo. Está prevista su llegada a la Casa Consistorial a las 19.35 horas donde tendrá lugar el acto institucional y un cóctel. El alcalde, Pablo Ruz, recibirá a las puertas del Ayuntamiento de Elche a Su Alteza Real, en la Plaça Baix, junto a los 27 concejales del Ayuntamiento (todos han sido invitados y nada hace pensar que se produzca alguna ausencia inesperada) y dos funcionarios de alto rango, el secretario general y la interventora municipal.

Última página de INFORMACIÓN el día que vino a ver el Misteri d'Elx, en 1985 / INFORMACIÓN

Antes de subir al Ayuntamiento, está previsto que una artesana de la palma blanca le entregue un ramo bajo el arco municipal hecho, evidentemente, con las hojas trenzadas cuidadosamente en las que se afanan de ultimar en estos momentos. Artesanía esta que Doña Sofía conoce de cuando la ciudad le enviaba en Semana Santa los ramos. La Reina emérita evitará subir por la escalera histórica del Ayuntamiento de Elche, edificio que ya visitó no solo en 1985 para ver el Misteri sino también en 1994, entonces junto a Juan Carlos I cuando visitaron la ciudad para recibir la medalla del Bimil.lenari, concretamente el 30 de septiembre. Lo hará por el ascensor del Ayuntamiento y en dirección al despacho de Alcaldía, en la primera planta, donde firmará, una vez más, en el Libro de Honor que ya conoce. Al acto también asistirá el alcalde y los portavoces de Partido Popular, PSOE, Vox y Compromís. Está previsto la entrega de un obsequio que, por ahora, se desconoce qué será.

Cóctel

El acto institucional, que consistirá en un cóctel, se desconoce si habrá alguna intervención, tendrá lugar en la segunda planta, donde Doña Sofía recibirá de nuevo a la Corporación y a los invitados al acto que tendrán en este momento la oportunidad de saludarla brevemente. A todos ellos se les ha exigido etiqueta por parte del departamento de Protocolo. Es decir, chaqueta y corbata para los hombres y vestido o traje para las mujeres que, se especifica, podrá tener "color libre". Los concejales no portarán la medalla que recibieron en el momento de prometer o jurar el cargo, algo que llama la atención si se tiene en cuenta el ámbito del acto. La invitada abandonará en un momento dado el acto, no se sabe cuándo, siguiendo su norma habitual de marcharse con mucho más sigilo que elegancia exhibe siempre a su llegada.

Decíamos que esta era la sexta visita y queda, por tanto, contar una, que no fue la última, fue en 1992, a la inauguración de la feria de Expocalzado, en el recinto de la entonces Institución Ferial Alicantina (IFA), lo hizo junto a Don Juan Carlos. Han pasado 49 años desde la primera vez que puso los pies en Elche y 29 años desde la última.