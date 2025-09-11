La Reina Sofía visita Elche para presidir el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas

La Reina Sofía viajará a Elche este próximo lunes 15 de septiembre para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, un encuentro que reunirá en la ciudad a expertos de distintos países. La cita, que se desarrollará en el Gran Teatro, reforzará el papel de la capital ilicitana como referente en la investigación del Alzheimer y el Parkinson, dos enfermedades con las que Su Majestad ha mantenido un compromiso constante.

Agenda de la jornada

La agenda oficial prevé que Doña Sofía presida la ceremonia inaugural en el Gran Teatro en torno a las 12:00 horas. A continuación, la Reina acudirá a la Basílica de Santa María para presenciar un concierto extraordinario del Misteri d’Elx a partir de las 18:30 horas. Finalmente, la jornada concluirá con una visita institucional al Ayuntamiento de Elche, en la Plaça de Baix, sobre las 19:30 horas.

La Reina Doña Sofía visitó el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche / Morell

Llamamiento a los ilicitanos

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha difundido un bando municipal en el que invita a los ciudadanos a participar activamente en la jornada. El regidor ha animado a los vecinos a recibir a la Reina y a decorar los balcones con banderas de España. Según ha señalado, la visita supone “una oportunidad para mostrar el afecto y la hospitalidad que caracterizan a nuestra ciudad”.

Un día señalado para Elche

El bando también recoge un mensaje especial del alcalde, quien asegura: “Queremos que el 15 de septiembre quede grabado en la memoria de todos como un día inolvidable para Elche”. Con estas palabras, Ruz ha querido subrayar la relevancia que tendrá la presencia de la Reina Sofía, no solo para la ciudad, sino también para el conjunto de la provincia, al acoger un congreso que reunirá a especialistas de todo el mundo y dará proyección internacional a la investigación científica en el campo de las enfermedades neurodegenerativas.