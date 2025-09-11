Manuel Pastor Torres, Séneca, falleció el viernes, día 5 de septiembre en Elche. Tenía 91 años.

Quise asistir a la ceremonia de su despedida y no solo como homenaje hacia su persona, sino también como reconocimiento a su gran trabajo como librero y defensor de la cultura durante tantos años.

Salí profundamente triste de aquel sencillo acto que marcaba la valiosa pérdida de una persona a la que yo siempre admiré y siempre había tenido en gran estima. Sé que quienes le conocieron han compartido conmigo este mismo sentimiento.

Aunque el mejor homenaje que a Manolo le hemos podido rendir ha sido en vida. Al frente de su librería, recibía diariamente el aprecio, la admiración y la fidelidad de cuantos pasábamos por Séneca y teníamos ocasión de charlar con él y recibir su buen trato y generosidad.

Aun así, y como merecido reconocimiento a su memoria, relato algunos momentos de los primeros tiempos en los que Manolo inició su trayectoria con la librería, cómo se fue consolidando y cómo llegó a ser un referente como librero y difusor de la cultura en Elx. El lema que usó cuando fundó «Séneca: libros llibres» lo dice todo del sentido que el daba al libro.

En mayo de 1968, en un contexto difícil de censura y represión, Manuel Pastor Torres abrió la librería Séneca, en la calle Gabriel Miró. Lo hizo en un modesto local, que antes había servido como almacén de estanterías metálicas. Antes de la apertura oficial de la librería, Manolo Pastor compaginaba su negocio original con la venta de libros. Libros que recibía no sé por qué cauces, pero que aquí en pleno franquismo estaban prohibidos. Ejemplares de ediciones de Ruedo Ibérico, Ebro, Progreso, Ciencia Nueva, Losada, etc. y que para nosotros, jóvenes ávidos de conocer y descubrir nuevas formas de expresión, libres, sin la mordaza represora, resultaban una autentica delicia. En aquella trastienda, rodeados de libros fascinantes, organizábamos también algunas enriquecedoras y amenas tertulias.

En aquel legendario lugar permaneció hasta que en 1971 se trasladó al local que hoy conocemos, en la calle Capitán Lagier. La librería Séneca se inauguró con una significativa exposición de pintura de Andreu Castillejos.

Durante los aciagos años de la dictadura y en la transición, Manuel Pastor, «Séneca», y su librería tuvieron un protagonismo esencial en la difusión de una cultura democrática y valencianista. En su local organizó presentaciones de libros y debates. En mayo de 1976, la librería Séneca dio su apoyo a la celebración en nuestra ciudad de los actos del Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández. Ese mismo año también acogió la presentación del libro del crítico de arte Ernesto Contreras dedicado a Sixto Marco. En octubre de 1978, Enrique Cerdán Tato presentó su libro La lucha por la democracia en la provincia de Alicante, acto que la extrema derecha intentó impedir mediante una amenaza de bomba. Fue también editor de obras relacionadas con Elx y sus tradiciones. Ediciones muy cuidadas y de gran calidad, como La Festa de Andreu Castillejos y Gaspar Jaén. Y por supuesto, difundió la cultura y señas de identidad del País Valencià a través de un extenso catálogo de obras en valenciano. De fet, Sèneca va ser un dels primers comerços retolats en valencià a Elx.

Siempre estuvo en el punto de mira de la policía franquista. En diciembre de 1970, al día siguiente de la manifestación que tuvo lugar en la Glorieta, en protesta por el Consejo de Guerra de Burgos, fue detenido e interrogado, aunque finalmente no fue procesado. Fue un intento de la policía de amedrentar a las personas que se caracterizaban por sus ideas democráticas y de progreso. Aquel mismo día también fueron detenidos otros demócratas de nuestra ciudad, como Andreu Castillejos o Antonio Campello. Durante aquellos nefastos años, fue citado varias veces por la policía con ánimo de intimidarlo. La librería también fue objeto de las amenazas de la extrema derecha, que en febrero de 1979 hizo pintadas en el escaparate: «Rojos. Primer aviso. Si no cambias, me cargo el garito». Excelente muestra del estilo literario y cultural de los autores.

Manolo era un hombre cercano y afable. Quienes le conocimos guardamos de él un entrañable recuerdo, por cómo era y por lo que hacía. Fue una persona generosa y de buen corazón, hasta el punto de que, si algunos libros te interesaban y no tenías el dinero para adquirirlos, él siempre encontraba la manera de que salieras de la librería con ellos, ¡ya se los pagarías! Tenía una extensa cultura y era un gran conversador. Charlar con el siempre resultaba estimulante.

Sin duda, Manolo Pastor, «Séneca», merece ocupar un lugar preferente en la memoria y en la historia cultural de nuestro pueblo. Los y las ilicitanas que le conocimos le estaremos siempre agradecidos. Y una manera de reconocimiento debería ser dedicarle una calle, como homenaje a su persona y para perpetuar su memoria. Estoy convencido de que ningún grupo de nuestro Ayuntamiento se opondría a ello.