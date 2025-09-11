El sorteo de la ONCE del miércoles deja en Elche tres premiados con 35.000 euros cada uno

El cupón diario de la ONCE ha repartido en Elche en el sorteo de este miércoles, 10 de septiembre,105.000 euros mediante tres cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, según ha dado a conocer la Organización Nacional de Ciegos de España. Concretamente, ha sido el vendedor Manuel Vicente Teva Marroquí, quien ha llevado la suerte a Elche, que ha repartido la fortuna desde su punto de venta en la calle Ángel número 4 junto al estanco. Muchos de sus clientes también lo son de este negocio. El trabajador lleva cerca de dos años en la ONCE, concretamente desde diciembre de 2023 pertenece a la agencia en Elche.

Este jueves ha recibido, como es habitual, numerosas felicitaciones de sus clientes habituales y es posible que alguno de los ganadores también se haya acercado o bien haya sido él mismo, al comprobar el número que jugaba, quien le haya dado el sorpresón del día. Por si usted aún no ha mirado su número en el sorteo del miércoles el agraciado fue el 58786. El número agraciado, más la serie -que correspondió al 014- tiene un premio de 500.000 euros, pero este ha pasado de largo por Elche.

Cincuenta premios

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

