Plan sombra: Invierten 56.600 euros en colocar toldos en tres colegios públicos de Elche

El equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche continúa con su política de mejorar las condiciones de los centros educativos y si el principal esfuerzo inversor se ha hecho este verano en las escuelas infantiles con la instalación de climatización (1,7 millones de euros), lo que ha retrasado hasta el próximo lunes, día 15, el inicio del curso en los cinco centros municipales. Este jueves se aprobó otra iniciativa, ya anunciada, con la adjudicación de sombraje mediante la instalación de toldos vela tensados destinados a los patios. La actuación se ha adjudicado por 56.628 euros a la empresa Grupo Costa Blanca HTS S.L., con un plazo de ejecución de dos meses.

Los centros educativos beneficiados son el CEIP La Marina, CEIP Virgen de la Asunción y CEIP Reyes Católicos. "Continuamos instalando este tipo de infraestructuras para dotar de sombra a los patios de los colegios, algo muy importante para mejorar la calidad de vida de los más pequeños que acuden a estos centros educativos”, dijo el edil de Contratación, Claudio Guilabert. La instalación de los toldos vela comenzará en los próximos días y ha recordado que es una iniciativa que se suma a la que se ha llevado a cabo en el CEIP La Paz de Torrellano, donde ya se han instalado toldos palilleros.

Claudio Guilabert y María Bonmatí, este jueves explicando los acuerdos en materia de mejora en los colegios / INFORMACIÓN

Pistas en 2026

El edil, que estaba acompañado por la responsable de Educación, María Bonmatí, añadió que la previsión es ampliar progresivamente esta medida a más centros del municipio “compatibilizándola con la plantación de arbolado, algo que nos demandan mucho los propios equipos directivos de los colegios”. Mientras, Bonmatí anunció que en la misma junta de gobierno se había adjudicado la reforma de pistas deportivas en varios colegios públicos del municipio, que se llevará a cabo en el próximo verano de 2026 para que "los trabajos no influyan en la actividad escolar".

Adjudican la reforma de las pistas deportivas de seis centros educativos, trabajos que se llevarán a cabo el próximo verano

La actuación consistirá en la reforma de las pistas deportivas de seis centros educativos: el CEIP Ramón Llull, CEIP La Alcudia, CEIP León Felipe, CEIP El Pla, CEIP Mariano Benlliure y CEIP Puçol. Además, Bonmatí aseguró que se repintarán las líneas de las pistas en otros cuatro colegios del municipio, concretamente en el CEIP Virgen de la Asunción, CEIP Princesa de Asturias, CEIP Clara Campoamor y CEIP Mestre Canaletes. Estos trabajos de reforma se han adjudicado por 161.667 euros a la empresa Alitek Ingeniería y Pavimentos S.L. con un plazo de ejecución de tres meses.

Apoyo emocional y social para mayores de 70 La Junta de Gobierno Local adujdicó el contrato del servicio de apoyo y acompañamiento a personas mayores para combatir la soledad no deseada, el denominado Código NES, y que pone en marcha la concejalía de Infancia, Familia y Mayores. Este servicio se adjudica por 119.000 euros anuales por un período de 2 años, con posibilidad de prorrogarlo 2 más con el objetivo de ofrecer acompañamiento, apoyo emocional y social a las personas mayores de 70 años, empadronadas en el municipio de Elche, que se encuentren en situación de soledad no deseada y que no presenten un deterioro cognitivo grave, dijo la edil Aurora Rodil, quien añadió: "Este es un proyecto en el que hemos puesto muchas ilusiones, ya que en Elche existen casos de personas que se encuentran solas y no cuentan con la asistencia adecuada. Este servicio será un antes y un después en la calidad de vida de nuestros mayores”. Este servicio comprende actuaciones de acompañamiento que fomenten la interacción social, y acompañamiento dentro y fuera del domicilio, y a través de nuevas tecnologías. De esta forma, cada persona va a tener un itinerario individual diseñado a medida, en función de su situación para poder ofrecer actuaciones fuera del domicilio, como rutas en su barrio para facilitar la integración social y fomentar las relaciones sociales. En este caso, el servicio contempla transporte adaptado y sistemas salvaescaleras, para garantizar que las barreras arquitectónicas no impidan a nadie participar en las actividades. Además, habrá actuaciones dentro del propio domicilio, a través de visitas programadas, atención telefónica, video llamadas y utilización de dispositivos tecnológicos con pantalla y asistente de voz, que permitirán a las personas usuarias mantenerse conectadas y acompañadas incluso cuando no puedan salir de casa.

Otros acuerdos

De otros acuerdos informó la edil Inma Mora, como, por ejemplo, la concesión de diplomas por servicios destacados a 27 integrantes del Cuerpo de la Policía Local por intervenciones policiales y a otros 35 agentes de la Medalla de Plata al Mérito Policial por "su trayectoria profesional y servicios prestados que en ocasiones han excedido el estricto cumplimiento del deber y de ahí el reconocimiento institucional a estas acciones", dijo la portavoz. Las distinciones se entregarán el próximo 28 de septiembre durante el acto del patrón de la Policía Local de Elche que tendrá lugar en el Paseo de la Estación.

Inma Mora, al término de la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

Sesenta y dos policías locales serán homenajeados en la fiesta del patrón, San Rafael, el próximo 28 de septiembre

Fireta del Camp d'Elx

Asimismo, se adjudicó el contrato de servicio para la organización, dinamización y ejecución de la "Fireta del Camp d’Elx", que se celebrará en el Paseo de la Estación del 9 al 12 de octubre, con el objetivo de impulsar el sector agrícola local y ofrecer espacios de promoción y degustación de productos de proximidad. Un evento en el que se realizarán diferentes talleres de palma blanca, trenzado de esparto, cocina tradicional o cata de vinos, además de actividades infantiles o el tradicional concurso de granada y dátil. A la licitación concurrieron cinco empresas para dos lotes. La organización y comunicación se ha adjudicado al empresario Gustavo Baena por un precio anual de 26.500 euros teniendo en cuenta las mejoras relacionadas con la demostración de maquinaria agrícola y el horario de prestación del servicio de desde las 11 horas hasta el cierre, además el servicio de restauración será prestado por restaurantes con una proximidad igual o inferior a 15 kilómetros. El lote 2, que atiende las vicisitudes de la propia feria, se adjudicó a la mercantil Inpares Levante S.L por 25.708 euros anuales (y vigencia de hasta tres años) con personal adicional de vigilancia y seguridad las 24 horas durante la celebración de la Fireta, instalación adicional de módulo caseta WC portátil y limpieza adicional en horario de mediodía.

Una imagen de archivo de la Fireta del Camp d'Elx / Matías Segarra

Rechazo al recurso

La junta desestimó un recurso de la mercantil adjudicataria del derribo de los bloques 11 a 14 de San Antón después de ser excluida por no presentar en plazo la documentación relativa al plan de igualdad, para lo cual se le dieron tres días adicionales a los tres legales. Esto hizo que se adjudicara a la segunda clasificada. También se aprobó la modificación del presupuesto para la amortización de 5 millones de préstamo, dinero que no se ha gastado pese a que ha estado disponible; o la renovación automática este curso escolar del Bus Lliure si se cumplen los requisitos (edad, empadronamiento y continuar estudios). Y, por último, solicitar tres subvenciones a la Conselleria de Comercio, de ayudas para la promoción y dinamización (dos lotes por 25.000 y 50.000 euros, que cubren el 70 % de gastos); y de gastos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor -OMIC- (50.000 euros); y a la Generalitat para el desarrollo de la Fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre (de 92.369 euros a repartir con Valencia, Castellón y Alicante).