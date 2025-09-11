El TSJ eleva la presión sobre el Ayuntamiento de Elche para implantar la carrera profesional en seis meses

Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Elche por partida doble. La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado también el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso ilicitano en el caso de la demanda del Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB a cuentas de la aprobación del reglamento que permita a los funcionarios municipales acceder a la carrera profesional horizontal.

Un policía local del Ayuntamiento de Elche coloca una señal en un control / Áxel Álvarez

De esta manera, el TSJ eleva la presión sobre el Ayuntamiento ilicitano en la demanda sindical y da firmeza a la orden de implantar la citada normativa para la carrera profesional en seis meses, como ya hiciera tras la demanda del sindicato Comisiones Obreras.

Valoración sindical

Desde esta sección sindical SPPLB han valorado la situación cargando contra el primer edil ilicitano: "Queremos reflejar y denunciar la mala gestión económica que está haciendo el alcalde, Pablo Ruz, referente a la carrera profesional y a la desinformación que facilita a los medios de comunicación. La carrera profesional se implantará en enero del año 2026 porque judicialmente el Ayuntamiento de Elche ha sido condenado en dos ocasiones, tanto por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche como por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, siendo condenado en ambos casos en costas, dinero que pagará el pueblo ilicitano por no querer implantar la carrera desde hace varios años, teniendo que recurrir este sindicato a la vía judicial".

El alcalde de Elche en una reunión en el Gran Teatro con funcionarios municipales al iniciar su mandato / Antonio Amorós

Según los representantes del SPPLB, "el problema que plantea el alcalde es que no quiere implantar una carrera profesional justa como han hecho otros municipios como Benidorm, San Vicente y Campello, con un reglamento acorde y unas cuantías como las que tienen los funcionarios de la Generalitat Valenciana y el resto de ayuntamientos".

A su vez, exponen desde el sindicato que "tanto el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, como la jefa de Recursos Humanos han manifestado en reuniones que el reglamento de la carrera profesional se implantaría en el año 2027, para aplicarse en años posteriores, siendo solicitada por los funcionarios desde el año 2022, y habiendo ganado este sindicato en toda la provincia de Alicante más de 25 sentencias favorables a este derecho".

En duda la disponibilidad económica municipal

Desde el sindicato también denuncian que "ahora el alcalde no quiere pagar el segundo plazo de productividad en el mes de noviembre, porque al parecer no tiene disponibilidad económica, lo que está provocando un cabreo monumental de los funcionarios".

El sindicato que representa a los policías locales de Elche acusan a Ruz de mala gestión económica en cuanto a la implantación de la carrera profesional / Matías Segarra

Por todo lo expuesto, el sindicato ha anunciado que va a solicitar una reunión con todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elche "para conocer de primera mano su opinión sobre la gestión económica municipal y la ruta que se va a seguir, trasladándoles la opinión de los funcionarios".

Por último, desde el SPPLB señalan que "el alcalde Elche del Partido Popular infravalora a su personal municipal con respecto a los también alcaldes del PP del Ayuntamiento de Alicante y de Benidorm" y recuerdan que, "según la normativa vigente de régimen local, los gastos de personal tienen preferencia sobre cualquier otro gasto del Ayuntamiento".