Universidad Miguel Hernández
La UMH de Elche investiga cómo el procesamiento sensorial condiciona el éxito académico
El proyecto PREstEO tendrá una duración de cuatro años y recibe 19.300 euros de subvención de la Generalitat Valenciana
La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha puesto en marcha un innovador estudio para analizar cómo las dificultades en el procesamiento sensorial afectan al rendimiento académico del alumnado universitario. La investigación, titulada Procesamiento Sensorial, Equilibrio Ocupacional y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios (PREstEO), será desarrollada por el grupo de investigación B+D+b Occupational Research, liderado por los docentes del Departamento de Patología y Cirugía Paula Fernández Pires (IP) y Daniel Prieto Botella (co-IP).
Una investigación pionera en el ámbito universitario
Con una duración de cuatro años, el proyecto examinará cómo las dificultades en el procesamiento sensorial (DPS) —respuestas atípicas a estímulos como ruido, luz o temperatura— influyen en la concentración, la participación en clase y la vida universitaria en su conjunto. PREstEO se considera pionero, ya que por primera vez se explorará este fenómeno en población universitaria sin diagnóstico previo, lo que permitirá obtener datos de gran valor para diseñar estrategias de apoyo y fomentar entornos académicos más inclusivos.
El equilibrio ocupacional, clave en el bienestar
Además de las DPS, el proyecto estudiará la relación entre el equilibrio ocupacional, entendido como la percepción de tener una distribución adecuada y significativa de actividades, y el bienestar de los estudiantes. Este enfoque ofrecerá una visión innovadora sobre los factores que inciden directamente en el éxito académico y el desarrollo personal en la etapa universitaria.
Financiación y compromiso con la investigación aplicada
El estudio cuenta con una financiación de 19.300 euros aportados por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Con este respaldo económico, el grupo B+D+b reafirma su compromiso con la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, situando a la terapia ocupacional en la vanguardia de la investigación universitaria en la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- La víctima fue retenida y recibió 14 pinchazos en cuello y torso, y sufrió perforación de hígado e intestino en Elche
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional
- El Ayuntamiento de Elche comienza a precintar ordenadores 15 días después del ciberataque
- Elche pagó 50.000 euros por el concierto de Raphael y la productora se quedó la recaudación
- Vox advierte por sorpresa a Pablo Ruz y al PP
- Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios