La UMH de Elche investiga cómo el procesamiento sensorial condiciona el éxito académico

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha puesto en marcha un innovador estudio para analizar cómo las dificultades en el procesamiento sensorial afectan al rendimiento académico del alumnado universitario. La investigación, titulada Procesamiento Sensorial, Equilibrio Ocupacional y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios (PREstEO), será desarrollada por el grupo de investigación B+D+b Occupational Research, liderado por los docentes del Departamento de Patología y Cirugía Paula Fernández Pires (IP) y Daniel Prieto Botella (co-IP).

Una investigación pionera en el ámbito universitario

Con una duración de cuatro años, el proyecto examinará cómo las dificultades en el procesamiento sensorial (DPS) —respuestas atípicas a estímulos como ruido, luz o temperatura— influyen en la concentración, la participación en clase y la vida universitaria en su conjunto. PREstEO se considera pionero, ya que por primera vez se explorará este fenómeno en población universitaria sin diagnóstico previo, lo que permitirá obtener datos de gran valor para diseñar estrategias de apoyo y fomentar entornos académicos más inclusivos.

El equilibrio ocupacional, clave en el bienestar

Además de las DPS, el proyecto estudiará la relación entre el equilibrio ocupacional, entendido como la percepción de tener una distribución adecuada y significativa de actividades, y el bienestar de los estudiantes. Este enfoque ofrecerá una visión innovadora sobre los factores que inciden directamente en el éxito académico y el desarrollo personal en la etapa universitaria.

El estudio analizará factores que afectan al rendimiento académico / Alex Domínguez

Financiación y compromiso con la investigación aplicada

El estudio cuenta con una financiación de 19.300 euros aportados por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Con este respaldo económico, el grupo B+D+b reafirma su compromiso con la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, situando a la terapia ocupacional en la vanguardia de la investigación universitaria en la Comunitat Valenciana.