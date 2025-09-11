Educación
La actriz Cristina Alcázar participará en el nuevo curso de la Universidad de Mayores de la UNED de Elche
La intérprete ilicitana imparte una clase de cine dentro de un programa que tendrá asignaturas relativas al Misteri d´Elx, al urbanismo, la psicología, la música, el cine, la cultural local, la historia de América Latina y la Egiptología
La Universidad de Mayores de la UNED-Elche arranca el próximo 6 de octubre con un programa renovado que incluirá una clase especial a cargo de la actriz ilicitana Cristina Alcázar, quien compartirá su experiencia profesional en el mundo del cine, la televisión y el teatro. Su participación se enmarca en el curso “Cine y Literatura”, dirigido por el actor, director y guionista Juan León.
Ocho cursos monográficos para mayores de 55 años
El proyecto, dirigido a personas mayores de 55 años, ofrecerá ocho asignaturas divididas en dos cuatrimestres. Durante el primero, se abordarán materias tan diversas como la inteligencia emocional en adultos, a cargo del doctor en Psicología y tutor de la UNED, Fabián Villalba; un recorrido por la cultura del Antiguo Egipto con el profesor Santiago Mallebrera; la vinculación del Misteri d’Elx con la ciudad, analizada por el exalcalde y doctor en Filosofía y Letras, Manuel Rodríguez; y la evolución del urbanismo ilicitano, impartida por el doctor en Arquitectura Tomás Martínez Boix.
Cultura, música y cine en el segundo cuatrimestre
El segundo bloque, previsto para después de enero, incluirá un curso sobre música en el cine, a cargo de la profesora Clara Portal; un retrato de Elche como ciudad cultural, impartido por José Antonio Serrano; y la evolución histórico-cultural de América Latina, de la mano de la profesora Paqui Llorens. El ciclo lo completará la asignatura dedicada al cine y la literatura, dirigida por Juan León, en la que intervendrá Cristina Alcázar.
Todas las clases se impartirán en el Aula Magna de la UNED de Elche y se prolongarán hasta mayo de 2026. El plazo de matrícula ya está abierto.
Una iniciativa docente consolidada
La Universidad Abierta de la UNED cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Mayores. El pasado curso batió récord de asistencia con 285 alumnos matriculados. Se trata de una iniciativa muy consolidada en el centro asociado de la UNED, que se viene desarrollando desde hace 23 años, con la primera edición celebrada en 2002.
