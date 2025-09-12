A la “caza” del jabalí en La Marina: la Policía Local de Elche logra capturarlo en pleno casco urbano

La Policía Local de Elche intervino la pasada noche en la pedanía de La Marina para capturar a un jabalí que merodeaba por el casco urbano, sorprendiendo a vecinos y transeúntes. El animal, un ejemplar de cerdo salvaje europeo, fue finalmente reducido con un lazo por los agentes y trasladado fuera del núcleo poblado para evitar riesgos.

El episodio se enmarca en una situación cada vez más frecuente en la provincia, especialmente en el sur de Alicante y la Vega Baja, donde en los últimos años se ha detectado una proliferación de jabalíes. Los animales se dejan ver en zonas de monte bajo, azarbes y carrizales, y en entornos tan sensibles como el Parque Natural de El Hondo o la Sierra de Crevillent, donde cruzan carreteras y generan problemas de seguridad vial.

De hecho, la Generalitat Valenciana ha flexibilizado al máximo la normativa de caza para combatir esta plaga. El conseller presentaba a finales de agosto las medidas para reducir la sobrepoblación, involucrando a los ayuntamientos para la caza en entornos urbanos y para realizar grandes enterramientos de los ejemplares abatidos.

Vecinos sorprendidos y actuación rápida

En esta ocasión, el ejemplar se adentró en las calles de La Marina, despertando la preocupación de los vecinos que alertaron a la Policía Local. Los agentes aplicaron un protocolo de captura segura y lograron reducir al animal sin que se produjeran daños personales. Posteriormente, el jabalí fue retirado de la zona y trasladado a un espacio natural adecuado.

Una plaga difícil de controlar

Las autoridades locales y autonómicas reconocen que los jabalíes se han convertido en una plaga difícil de controlar, debido a su capacidad de adaptación y a la falta de depredadores naturales. Además de los riesgos para el tráfico y la seguridad, su presencia afecta a cultivos y a los ecosistemas de la zona, por lo que se analizan distintas medidas de gestión poblacional.