A la “caza” del jabalí en La Marina: la Policía Local de Elche logra capturarlo en pleno casco urbano
Un ejemplar de cerdo salvaje europeo merodeó por la pedanía hasta que los agentes lo pudieron coger con un lazo
La Policía Local de Elche intervino la pasada noche en la pedanía de La Marina para capturar a un jabalí que merodeaba por el casco urbano, sorprendiendo a vecinos y transeúntes. El animal, un ejemplar de cerdo salvaje europeo, fue finalmente reducido con un lazo por los agentes y trasladado fuera del núcleo poblado para evitar riesgos.
El episodio se enmarca en una situación cada vez más frecuente en la provincia, especialmente en el sur de Alicante y la Vega Baja, donde en los últimos años se ha detectado una proliferación de jabalíes. Los animales se dejan ver en zonas de monte bajo, azarbes y carrizales, y en entornos tan sensibles como el Parque Natural de El Hondo o la Sierra de Crevillent, donde cruzan carreteras y generan problemas de seguridad vial.
De hecho, la Generalitat Valenciana ha flexibilizado al máximo la normativa de caza para combatir esta plaga. El conseller presentaba a finales de agosto las medidas para reducir la sobrepoblación, involucrando a los ayuntamientos para la caza en entornos urbanos y para realizar grandes enterramientos de los ejemplares abatidos.
Vecinos sorprendidos y actuación rápida
En esta ocasión, el ejemplar se adentró en las calles de La Marina, despertando la preocupación de los vecinos que alertaron a la Policía Local. Los agentes aplicaron un protocolo de captura segura y lograron reducir al animal sin que se produjeran daños personales. Posteriormente, el jabalí fue retirado de la zona y trasladado a un espacio natural adecuado.
Una plaga difícil de controlar
Las autoridades locales y autonómicas reconocen que los jabalíes se han convertido en una plaga difícil de controlar, debido a su capacidad de adaptación y a la falta de depredadores naturales. Además de los riesgos para el tráfico y la seguridad, su presencia afecta a cultivos y a los ecosistemas de la zona, por lo que se analizan distintas medidas de gestión poblacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional
- Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios
- Dos jóvenes salen ilesos de un incendio en Elche tras quedar atrapados en una habitación media hora
- Ciberataque en Elche: Crean una red blanca para recuperar la normalidad y aprueban una comisión de investigación
- La Reina Sofía visita Elche para presidir el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas
- La Gran Playa de Santa Pola sigue con bandera roja
- Carlos Tundidor: “El campo de Elche y de la Vega Baja son una excepción en España”