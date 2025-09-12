Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la “caza” del jabalí en La Marina: la Policía Local de Elche logra capturarlo en pleno casco urbano

Un ejemplar de cerdo salvaje europeo merodeó por la pedanía hasta que los agentes lo pudieron coger con un lazo

V. L. Deltell

La Policía Local de Elche intervino la pasada noche en la pedanía de La Marina para capturar a un jabalí que merodeaba por el casco urbano, sorprendiendo a vecinos y transeúntes. El animal, un ejemplar de cerdo salvaje europeo, fue finalmente reducido con un lazo por los agentes y trasladado fuera del núcleo poblado para evitar riesgos.

El episodio se enmarca en una situación cada vez más frecuente en la provincia, especialmente en el sur de Alicante y la Vega Baja, donde en los últimos años se ha detectado una proliferación de jabalíes. Los animales se dejan ver en zonas de monte bajo, azarbes y carrizales, y en entornos tan sensibles como el Parque Natural de El Hondo o la Sierra de Crevillent, donde cruzan carreteras y generan problemas de seguridad vial.

De hecho, la Generalitat Valenciana ha flexibilizado al máximo la normativa de caza para combatir esta plaga. El conseller presentaba a finales de agosto las medidas para reducir la sobrepoblación, involucrando a los ayuntamientos para la caza en entornos urbanos y para realizar grandes enterramientos de los ejemplares abatidos.

Vecinos sorprendidos y actuación rápida

En esta ocasión, el ejemplar se adentró en las calles de La Marina, despertando la preocupación de los vecinos que alertaron a la Policía Local. Los agentes aplicaron un protocolo de captura segura y lograron reducir al animal sin que se produjeran daños personales. Posteriormente, el jabalí fue retirado de la zona y trasladado a un espacio natural adecuado.

Una plaga difícil de controlar

Las autoridades locales y autonómicas reconocen que los jabalíes se han convertido en una plaga difícil de controlar, debido a su capacidad de adaptación y a la falta de depredadores naturales. Además de los riesgos para el tráfico y la seguridad, su presencia afecta a cultivos y a los ecosistemas de la zona, por lo que se analizan distintas medidas de gestión poblacional.

