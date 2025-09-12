El ciberataque en Elche oscurece el pleno del tranvía de Mazón

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha informado este viernes a los grupos municipales en el Ayuntamiento ilicitano (Partido Popular, PSOE, Vox y Compromís) que el pleno extraordinario convocado para el próximo lunes, a petición del PSOE, no se podrá seguir en directo a través de las redes sociales por culpa del ciberataque, según ha confirmado al mismo tiempo el gabinete de comunicación municipal.

La sesión fue convocada esta semana por el regidor cuatro horas antes de confirmar que Doña Sofía acudiría ese mismo día a Elche para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas en el Gran Teatro de Elche. Los socialistas no expresaron el jueves, al menos en público, su desagrado por el hecho que el alcalde, que tiene potestad para convocar la sesión cuando considere oportuno dentro del plazo legal de un mes, hubiera elegido un día con una coincidencia nada habitual, como es la visita de la que fue Reina de España desde 1975 hasta 2014. La oposición consideró que intentaba resta visibilidad al asunto que se va a tratar, como es el retraso de la ejecución del proyecto estrella de Carlos Mazón y el propio Ruz para Elche, como es el tranvía, que en 2023 días antes de las elecciones municipales y autonómicas se anunció con una inversión de 195 millones de euros.

Rechazo

El propio Mazón este viernes en Elche, donde ha inaugurado el Congreso Internacional del Agua -acto al que no ha sido invitado el grupo socialista, según ha denunciado a través de un comunicado- ha rechazado dar fechas sobre este proyecto del que Ruz dijo la semana pasada en una entrevista que no verá las obras este mandato, que concluye en 2027. Esta circunstancia fue la que dio pie a los socialistas a solicitar la convocatoria de la sesión.

Héctor Díez, portavoz socialista, en el pleno de julio / Áxel Álvarez

Los plenos apenas tienen un gran seguimiento, al menos en directo, ni asiste público al salón, más allá de algún ilicitano habitual y los asesores, y la mayoría de medios optan por seguirlo a través del canal de Youtube municipal. No más de quince personas en las largas sesiones, de varias horas, que llegan a hacerse interminables, muchas veces con discusiones alejadas de la realidad de la ciudad, pues se abordan cuestiones de carácter nacional a propuestas de los propios grupos municipales. El alcalde le ha explicado a los grupos municipales que se grabará y que al concluir la sesión se colgará en las redes sociales para dar transparencia a lo ocurrido en la sesión.