El VII Congreso Nacional del Agua en Elche reivindica el recurso como "cultura, identidad y futuro"

Elche acoge desde este viernes el VII Congreso Nacional del Agua, un foro que reúne a expertos, investigadores, responsables institucionales y profesionales de toda España para debatir sobre el presente y el futuro de la gestión hídrica. El presidente del comité científico, el catedrático Joaquín Melgarejo, exponía en la inauguración del encuentro con un discurso en el que destacó que el agua “no es solo un recurso, es cultura, identidad y futuro”.

Elche como ejemplo milenario de gestión del agua

Melgarejo subrayó la idoneidad de Elche para acoger el congreso. “Ciudad milenaria, enclave privilegiado en el Mediterráneo y ejemplo vivo de cómo el agua ha modelado paisajes, generado patrimonio y sustentado la vida durante siglos”, señaló. Recordó que espacios como el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad, son prueba de que “el agua bien gestionada es capaz de generar belleza, riqueza y sostenibilidad”.

El presidente del comité científico resaltó que la Comunidad Valenciana cuenta con regadíos históricos reconocidos por la UNESCO, como la Huerta de Valencia, el sistema de riego tradicional del Palmeral ilicitano o las acequias de la Vega Baja del Segura, todos ellos “modelos de gestión colectiva y sostenible que han sido la base de la agricultura, la economía y el paisaje”.

Joaquín Melgarejo, a la izquierda, presidente del Congreso del Agua que se celebra en Elche, apuesta por reconocer el valor histórico del agua en el Levante español / Matías Segarra

Retos: sequías, inundaciones y presión sobre ecosistemas

El catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante recordó que la escasez ha impulsado nuevas soluciones, como la reutilización de agua regenerada o los trasvases, en especial el Tajo-Segura, cuestionado por el Ministerio de Transición Ecológica. “Sobre territorios áridos se han levantado soluciones innovadoras, y este congreso debe mirar hacia el futuro”, dijo.

Melgarejo advirtió de los retos derivados del cambio climático, como sequías recurrentes, inundaciones y la presión sobre ecosistemas sensibles, y reclamó nuevas infraestructuras resilientes, tecnologías avanzadas y una planificación territorial que integre la dimensión ambiental y social del agua.

La Comunidad, a la vanguardia hídrica en Europa

El presidente del comité científico defendió que la Comunidad Valenciana se sitúa “a la vanguardia europea en el uso de agua regenerada, en la protección de humedales como la Albufera de Valencia, el Clot de Galvany o El Hondo, y en modelos de gobernanza hídrica que combinan tradición e innovación”.

El VII Congreso del Agua que se celebra en Elche concluirá mañana sábado / Matías Segarra

A su juicio, este congreso es “una oportunidad para compartir y proyectar estos ejemplos hacia toda España y el ámbito internacional”, además de un espacio de “diálogo y reflexión” en el que el agua se analizará no solo como desafío, sino también como oportunidad para regenerar territorios, crear ciudades más habitables, fortalecer la identidad cultural y construir un futuro más justo y sostenible.

Elche, concluyó, “ha sabido transformar la escasez en abundancia y la aridez en fertilidad”, por lo que constituye “una inspiración para avanzar en un modelo hídrico sostenible, justo y respetuoso con el medio ambiente”.

El VII Congreso Nacional del Agua se celebra durante dos días en el Centro de Congresos de Elche y cuenta con ponencias, mesas redondas y talleres técnicos que abordarán paisaje, patrimonio y medio ambiente como ejes centrales de un debate que busca reforzar el compromiso colectivo en defensa de un recurso esencial.

Programa del sábado 13 de septiembre 9:00 – 11:00 h. Ponencias invitadas: evaluación socioeconómica y jurídica Modera: Amalia Espejo Nombela (Profesora de Procesos de Gestión Administrativa, Comunidad de Madrid). Enrique Fernández Escalante (Doctor en hidrogeología, especialista en Tragsa I+D+i)

“La recarga artificial o gestionada de acuíferos. Lecciones aprendidas de lugares demostrativos, pros y contras”

Marián Leboreiro (Doctora Arquitecta) y Rafael Vallejo Pousada (Catedrático de la Universidad de Vigo, UVIGO)

“Galicia, los paisajes culturales generados a partir del agua termal y su atractivo turístico”

Juan Manuel Matés Barco (Catedrático de la Universidad de Jaén, UJA)

“Las empresas de abastecimiento de agua potable en España: una perspectiva histórica”

Sheila Palomares Alarcón (Profesora de la Universidad de Granada, UGR)

“Fábricas de luz y centrales hidroeléctricas: un patrimonio a conservar”

Alberto del Villar García (Profesor de la Universidad de Alcalá, UAH)

“Paisaje agrario y agua en el Mar Menor: evaluación económica y repercusiones patrimoniales”

Marcos García López (Profesor de la Universidad de Alcalá, UAH e Investigador del Instituto IMDEA Agua)

“La financiación del sector del agua y el coste de no actuar”

José Manuel Lázaro Pérez (Director de la Oficina de Planificación de Aguas, AMAEM)

“Análisis del Real Decreto 665/2023. Nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico en relación a los alivios del Drenaje Urbano”

Luis Cutillas Lozano (Responsable del Dpto. de Explotación de la Red de Drenaje Urbano, AMAEM)

“Parque inundable La Marjal (Alicante)” 11:00 – 11:30 h. Pausa café 11:30 – 13:30 h. Ponencias invitadas: infraestructuras Modera: Patricia Fernández Aracil (Profesora de la Universidad de Alicante, UA). José Garberí Cuenca (Director Técnico y Operaciones, Aigües i Sanejament d’Elx)

“Agua regenerada: innovación sostenible para el futuro del paisaje, patrimonio y agricultura”

Juan Miguel Calvo Pérez (Departamento de Parques y Jardines Públicos, Ayuntamiento de Benidorm) y Vicente Lidón Noguera (Profesor UMH de Elche)

“Turismo, paisajismo e infraestructura verde urbana, la simbiosis para un modelo de economía circular sostenible en la cuenca del Mediterráneo”

Clara García Mayor, Almudena Nolasco Cirugeda y Manuel Castaño Cano (Profesores de la UA)

“El transecto como herramienta para diseñar una infraestructura verde resiliente: oportunidades y desafíos en la planificación”

Raúl Mérida Gordillo (Secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Generalitat Valenciana) y Vicente Dómine Redondo (Coordinador de Proyectos, Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio)

“Regeneración territorial de ámbitos rústicos metropolitanos afectados por las inundaciones. El caso de las cuencas del Poyo y del Turia en Valencia”

Raúl Mérida Gordillo (Secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio) y Carles Borrás Pla (Subdirector General de Espacios Naturales y Vida Silvestre, Generalitat Valenciana)

“Unidos por la Albufera: de la DANA al primer acuerdo por el agua en la Albufera”

José María Lozano (Presidente del Consell Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana), José Durán Fernández (Universitat Politècnica de València) y Ahmed Elshihy (Giza University, Egipto)

“Paisajes del agua tras la DANA de Valencia”

Francisco Javier Flores Montoya (Sociedad Española de Presas y Embalses, SEPREM)

“Valores ambientales de las centrales hidroeléctricas: El Caminito del Rey, la Ruta del Cares y Marcos y Cordero”

Francisco Javier Flores Montoya (Sociedad Española de Presas y Embalses, SEPREM)

“Valores ambientales de los embalses: La Serena, 35 años después de su creación” 13:30 – 14:00 h. Clausura del congreso

Agradecimientos

En su intervención, Melgarejo agradeció la implicación de las instituciones y entidades organizadoras: la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, Aigüesd'Elx, Hidraqua y el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, así como la labor de la directora de la Cátedra del Agua, Inmaculada López, y de la secretaria académica del Congreso, Patricia Fernández. El catedrático celebró que este séptimo encuentro “pueda ser también el primero con vocación internacional”.