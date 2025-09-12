Cruz Roja conmemora su 116 aniversario en Elche con la Casa Mezquita como símbolo de futuro

La Cruz Roja en Elche celebró este viernes su 116 aniversario con un acto cargado de simbolismo: la inauguración de la rehabilitación exterior de la histórica Casa Mezquita, un edificio que se encontraba en estado de abandono y que hoy renace como espacio de encuentro y acción social. El delegado local de la entidad, Antonio Ramón Guilabert, quiso subrayar la importancia del momento recordando cómo nació este proyecto: «El 20 de mayo de 2021, tras jurar mi cargo, visité la sede de la asamblea de Cruz Roja en Elche y lo primero que me llamó la atención fue la imponente casa que había en el huerto y su estado de abandono. Inmediatamente soñé con poder rehabilitarla».

Interior de Casa Mezquita, en Elche / Matías Segarra

Ese sueño se ha materializado cuatro años después gracias al empeño personal, a la colaboración de arquitectos, técnicos, instituciones públicas y empresas privadas. El propio delegado lo definió con palabras sencillas pero cargadas de emoción: «Hoy es un día feliz para todos nosotros. Hemos hecho de nuestros sueños, una realidad».

El pintor que amaba las palmeras Durante el discurso, el delegado repasó la historia del edificio, antigua residencia del pintor granadino José María López Mezquita, que en su día compartió tertulias con el erudito ilicitano Pere Ibarra y que fue un firme defensor de los palmerales de Elche. Recordó las palabras con las que el artista amenazó con abandonar la ciudad si se continuaba con la tala de palmeras: «Me iría de aquí, vendería este estudio, con tanto cariño, con tan vehemente deseo construido, si continuase la tala de palmeras. Es un suicidio artístico y la negación turística, este desastre de sus palmerales». Finalmente, López Mezquita cumplió su promesa y no volvió a pisar Elche, aunque su huella quedó en cuadros, escritos y en aquella vivienda que décadas más tarde, en 1949, pasaría a manos de la Cruz Roja.

Un proceso de rehabilitación colectivo

El delegado relató cómo la recuperación de la Casa Mezquita fue una tarea coral. El arquitecto Alejandro Cámara asumió la dirección del proyecto, y profesionales como Ángel Rocamora, Francisco Sanchíz o Susana Pérez aportaron conocimientos y esfuerzo para devolver la dignidad a un edificio que había servido incluso de almacén. Mención especial tuvo también el trabajo de Gregorio Alemañ, el equipo de la Acequia Mayor del Pantano, presidido por Francisco Picó, y empresas como la de Zeus Selva, que permitieron recuperar el riego tradicional del huerto y crear un Centro de Interpretación patrocinado por el Rotary Club Elche-Illice. «Tras cuatro años y cuatro meses y haber cumplido el sueño de todo jubilado: tener una obra propia que visitar todos los días; podemos inaugurar la reforma fundamental de la Casa Mezquita, que como podrán observar es una auténtica joya», declaró el delegado.

La edil Celia Lastra coloca una flores en recuerdo a los fundadores de Cruz Roja / Matías Segarra

Un espacio con vocación social

Más allá de la recuperación patrimonial, la Casa Mezquita tendrá un papel esencial en la labor de Cruz Roja en Elche. Según anunció el delegado, se convertirá en un espacio para desarrollar programas intergeneracionales, en especial con personas mayores en situación de soledad.

Inspirándose en el concepto japonés Ikigai, explicó: «Las que más lo necesitan son las personas mayores que están solas en la vida. Vamos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a hacerlas sentirse valiosas, queridas y ayudadas en la última etapa de sus vidas, rodeadas de este magnífico huerto».

Un momento del acto en Cruz Roja / Matías Segarra

El proyecto contempla también la convivencia entre mayores y niños en situación de vulnerabilidad, con el apoyo de empresas como Tempe y Pikolinos, buscando que los pequeños reciban de los mayores «la sabiduría y los valores de las generaciones anteriores» y que los mayores, a su vez, se sientan útiles.

Un aniversario marcado por la acción social

La conmemoración del 116 aniversario fue también una oportunidad para repasar los logros más recientes de la institución en la ciudad. El delegado destacó que Cruz Roja Elche cuenta con más de 64 proyectos en marcha y que solo este año ha atendido a casi 8.000 personas en extrema vulnerabilidad.

Subrayó la homologación del Centro de Formación en Carrús, desde el que se impartirá un curso de Celador Hospitalario para jóvenes sin titulación, así como programas de formación logística para parados de larga duración, con el apoyo de la Fundación Esperanza Pertusa y empresas locales.

Un momento del acto en Cruz Roja en Elche / Matías Segarra

Además, la entidad ha reforzado proyectos de calle dirigidos a colectivos como personas sin hogar, drogodependientes o mujeres en situación de prostitución, y ha estado presente en emergencias como la dana en Valencia. También por primera vez se encargó de la gestión de los Puntos Violeta en fiestas locales y pedanías.

El motor: voluntarios y socios

El delegado no olvidó agradecer el papel de quienes hacen posible toda esta labor: «Todo esto ha sido posible por la profesionalidad y los valores humanos de nuestra directora técnica, Yolanda López Miranda, que ha sabido coordinar eficazmente a nuestros técnicos y voluntarios, el principal motor de nuestra asamblea».

Tampoco faltó un reconocimiento expreso a los socios: «Sin su colaboración económica no habría sido posible conseguirlo». La Cruz Roja ilicitana, con 116 años de historia, abre ahora un nuevo capítulo desde la renovada Casa Mezquita, donde patrimonio, cultura y acción social se entrelazan en un mismo espacio. Como concluyó el delegado: «Hemos hecho de nuestros sueños, una realidad».