Atendida en el Hospital de Elche una mujer tras recibir un disparo en Santa Pola
Los hechos ocurrieron esta mañana y la mujer se encuentra fuera de peligro
Efectivos del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil adscritos a la casa cuartel de Santa Pola han abierto una investigación, a estas horas aún con muchos interrogantes, tras recibir una mujer un disparo de arma en la villa, hecho que se está investigando y sobre el cual se guarda un enorme mutismo a estas horas. Los hechos habrían ocurrido sobre las 9 de la mañana, la hora de entrada a los centros escolares. Se desconoce en estos momentos si hay algún detenido por estos hechos y dónde ha ocurrido la agresión.
El diario sí ha confirmado que la mujer habría recibido un disparo hecho con un arma de fuego, se desconoce en qué circunstancias, y que ha tenido que ser trasladada por este motivo al Hospital General de Elche, donde se encontraría fuera de peligro. La víctima fue trasladada consciente y con el consiguiente nerviosismo. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) solo confirmó, a preguntas de los medios de comunicación, que se trata de una herida "abierta", aunque no ha determinado su origen. Otras fuentes consultadas por INFORMACIÓN aseguran que se trataría de un disparo. La víctima tendría 43 años de edad. Se desconoce su origen.
Protocolo
Siguiendo los protocolos habituales, se ha procedido a solicitar la intervención de la Guardia Civil de Santa Pola, que se ha hecho cargo de la investigación. En el suceso habrían intervenido en un primer momento agentes de la Policía Local de la villa marinera. Algunas fuentes apuntan a que el disparo habría atravesado el brazo por lo cual se estaría intentando recuperar la bala.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha
- Nuevo revés del TSJ al Ayuntamiento de Elche para que implante en seis meses la carrera profesional
- Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios
- Dos jóvenes salen ilesos de un incendio en Elche tras quedar atrapados en una habitación media hora
- Ciberataque en Elche: Crean una red blanca para recuperar la normalidad y aprueban una comisión de investigación
- La Reina Sofía visita Elche para presidir el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas
- La Gran Playa de Santa Pola sigue con bandera roja
- Carlos Tundidor: “El campo de Elche y de la Vega Baja son una excepción en España”