Atendida en el Hospital de Elche una mujer tras recibir un disparo en Santa Pola

Efectivos del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil adscritos a la casa cuartel de Santa Pola han abierto una investigación, a estas horas aún con muchos interrogantes, tras recibir una mujer un disparo de arma en la villa, hecho que se está investigando y sobre el cual se guarda un enorme mutismo a estas horas. Los hechos habrían ocurrido sobre las 9 de la mañana, la hora de entrada a los centros escolares. Se desconoce en estos momentos si hay algún detenido por estos hechos y dónde ha ocurrido la agresión.

El diario sí ha confirmado que la mujer habría recibido un disparo hecho con un arma de fuego, se desconoce en qué circunstancias, y que ha tenido que ser trasladada por este motivo al Hospital General de Elche, donde se encontraría fuera de peligro. La víctima fue trasladada consciente y con el consiguiente nerviosismo. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) solo confirmó, a preguntas de los medios de comunicación, que se trata de una herida "abierta", aunque no ha determinado su origen. Otras fuentes consultadas por INFORMACIÓN aseguran que se trataría de un disparo. La víctima tendría 43 años de edad. Se desconoce su origen.

La investigación del disparo en Santa Pola corre a cargo de la Guardia Civil / INFORMACIÓN

Protocolo

Siguiendo los protocolos habituales, se ha procedido a solicitar la intervención de la Guardia Civil de Santa Pola, que se ha hecho cargo de la investigación. En el suceso habrían intervenido en un primer momento agentes de la Policía Local de la villa marinera. Algunas fuentes apuntan a que el disparo habría atravesado el brazo por lo cual se estaría intentando recuperar la bala.