IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche: fecha, precios e inscripciones

El próximo 5 de octubre, Elche volverá a ser el epicentro del ciclismo de montaña con la IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche.

La prueba, que saldrá a las 09.00 horas del Paseo de la Estación, contará con dos recorridos:

Small: 30 kilómetros

Top: 40 kilómetros

Inscripciones y precios

Las inscripciones para el evento estarán abiertas hasta el 29 de septiembre y se deberán realizar a través de la web www.chiplevante.com, hasta un máximo de 500 participantes. Podrán inscribirse a la marcha todas aquellas personas nacidas en el año 2009 y anteriores. En cualquier caso, el mismo día de la prueba no estará permitido apuntarse.

El precio de la inscripción es de 26 euros aunque habrá que añadir un suplemento de 3 si no se está federado y de 2 euros en el caso de no disponer de chip amarillo propio. En este caso se le prestará al ciclista uno de alquiler blanco que deberá devolver en la meta.

Además, existe una inscripción grupal femenina en el que por cada 3 inscripciones femeninas pertenecientes al mismo club/grupeta se regalará una cuarta. Lo mismo ocurre con las inscripciones masculinas pero deberán inscribirse 9 deportistas para obtener una inscripción extra.

Los primeros 300 inscritos pueden elegir entre un maillot o una camiseta de regalo.

Recogida de dorsales

Los corredores podrán recoger sus dorsales el sábado 4 de octubre en las instalaciones Mundobike Elche (C/Federico García Lorca, 152, Elche) y el mismo día de la carrera en la carpa Demolision Bikers. En este caso se abrirá el control una hora y media antes del inicio de la prueba y se cerrará 30 minutos antes de la salida.

Dentro de la bolsa del corredor tendrán un ticket de comida y bebida para el catering final.