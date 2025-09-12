Mazón echa balones fuera sobre las obras del TRAM en Elche y responsabiliza al PSOE de haberlas negado en el pasado

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, evitó este viernes concretar plazos sobre la llegada del TRAM a Elche durante su visita a la ciudad, pese a que el próximo lunes está previsto un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para debatir el proyecto. Preguntado directamente por las obras, Mazón se limitó a subrayar que el convenio para el tranvía “está a punto de firmarse” y a reprochar al Partido Socialista que en el pasado se opusiera a esta infraestructura y dijera que no era necesaria. "¿Ahora sí lo es?", se preguntaba irónicamente.

Mazón evita concretar fechas y carga contra el PSOE

“Yo he escuchado al PSOE decir durante demasiado tiempo que Elche no quería un tranvía y que no lo necesitaba. Ahora resulta que sí lo merece y que se suma a un proyecto que solo el Partido Popular ha defendido desde el principio”, afirmó el jefe del Consell. De todos modos, el alcalde ilicitano ya ha reconocido la dificultad del proyecto.

Mazón insistió en que “Elche merece el tranvía y lo necesita”, pero no dio detalles sobre el calendario de obras ni sobre la fecha de firma del convenio, que consideró “inminente”. “En cuanto la tengamos concreta, os la trasladaremos”, se limitó a señalar, echando balones fuera ante la pregunta de los medios.

“Proyecto pendiente todos los días”, pero sin calendario

El president sostuvo que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, está “pendiente todos los días de la evolución” del proyecto, y que el Consell ya tiene consignado presupuesto para su desarrollo. No obstante, no precisó en qué punto se encuentra la tramitación ni qué plazos maneja el gobierno autonómico para el inicio de los trabajos.

El PSOE, ni invitado al acto El Grupo Municipal Socialista en Elche ha informado a través de un comunicado este viernes que el Ayuntamiento de Elche "nos ha invitado al Congreso Nacional del Agua organizado por la Diputación y el propio Ayuntamiento". Concretamente, desde las arcas municipales se ha financiado este evento con 30.000 euros. "En otras ediciones que se ha celebrado el Congreso, en concreto en Albatera y Cox, sí que se ha recibido invitación", explican los socialistas. "En esta ocasión, en la que el Ayuntamiento es coorganizador y ha pagado, el grupo municipal con 12 concejales no ha recibido ningún correo ni llamada para acudir a este Congreso sobre un tema importante como es debatir sobre el agua".

El pleno extraordinario del lunes en Elche pondrá sobre la mesa las expectativas de la ciudad respecto a un proyecto que acumula años de reivindicaciones. Mientras tanto, el president optó por trasladar la responsabilidad hacia gobiernos anteriores y reiterar que ha sido el PP el único que lo ha defendido desde el principio, sin concretar todavía cuándo comenzarán las obras.