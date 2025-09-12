Mazón visita las obras del Hort del Gat en Elche y destaca su futuro como Centro de Interpretación del Palmeral
El jefe del Consell destaca la aportación de la Generalitat, de 430.000 euros, lo que supone un aumento del 49 % sobre el presupuesto inicial, lo que “permite finalizar un proyecto emblemático tras meses paralizado por la incompetencia del anterior gobierno”
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado este viernes en una visita a las obras de restauración del Hort del Gat, en Elche, la aportación de 430.000 euros del Ejecutivo valenciano para desbloquear la rehabilitación con el objetivo de “situar este espacio en un referente del patrimonio cultural, histórico y turístico”, ha explicado a través de una nota. El jefe del Consell ha visitado, al término de la inauguración del Congreso del Agua, las obras de recuperación de este edificio “gracias a la colaboración entre ambas administraciones -Ayuntamiento y Generalitat-, que ha permitido reanudar para convertirlo en un Centro de Interpretación del Palmeral”.
En el recorrido también han participado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. El presidente ha reafirmado el apoyo del Consell con “las inversiones que los ilicitanos se merecen y llevaban mucho tiempo esperando para que la ciudad siga siendo una palanca de progreso y empuje de la Comunitat Valenciana”. De este modo, ha puesto en valor el compromiso del Consell con este patrimonio de la ciudad con el aumento de un 49% de la aportación sobre el presupuesto inicial para “finalizar un espacio emblemático para la ciudad tras meses paralizado por la incompetencia y dejadez del anterior gobierno autonómico”.
Suspensión de 15 meses
Así, tras 15 meses de suspensión al detectarse problemas muy graves en la estructura del edificio, amén de okupas, los trabajos se reanudaron con la aprobación de la modificación del proyecto que afectaba a elementos estructurales del interior del inmueble y el incremento presupuestario de 430.000 euros hasta un coste total de 1,3 millones de euros. Mazón ha remarcado que esta iniciativa cumple con la Ley del Palmeral “para acoger un Centro de Interpretación, un proyecto museístico que dará a conocer el legado de Antonio Pascual Ferrández uno de los ilicitanos más ilustres del siglo pasado y referente cultural, además de la historia del edificio y el palmeral como Patrimonio de la Humanidad”.
La reforma que está llevando a cabo la Generalitat se centra en reforzar y reparar la estructura deteriorada por los años y la presencia de cemento aluminoso, al tiempo que se está redistribuyendo el interior acorde a nuevas funciones. Así, la planta baja se va a destinar a uso accesible al público y se compone de un salón de actos, una sala de exposiciones, cuatro salas y dos salas multiusos, mientras que la planta primera se compone de seis estancias.
Cerramiento
Asimismo, el proyecto de rehabilitación conlleva la recuperación de los jardines, la restauración del huerto e instalación de un cerramiento, la habilitación de un aparcamiento para visitantes y el descubrimiento del ramal de la Acequia Mayor que atraviesa la parcela. Estas actuaciones son llevadas a cabo por el Ayuntamiento que suponen una inversión municipal cercana a los 500.000 euros.
