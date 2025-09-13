Orgullo
Color y alegría para defender la diversidad en Elche
La manifestación del Orgullo LGTBI recorre la ciudad con centenares de personas que reclaman igualdad real y denuncian la persistencia del odio y la discriminación
Elche volvió a teñirse de colores este sábado con la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, que recorrió las principales calles del centro desde la Plaça de l’Algeps (las Chimeneas) hasta el Paseo de la Estación. A las 18:30 horas arrancaba la marcha liderizada por los autobuses y pancartas de los colectivos participantes.Tras atravesar enclaves como Reina Victoria, Plaça de Baix o la Corredora, los pasacallles finalizaron con un ambiente festivo y reivindicativo en el Paseo de la Estación, donde los asistentes aguardaban la lectura del manifiesto.
La cita, organizada por la Mesa LGTBIQ+ de Elche, reunió a entidades sociales, sindicatos y colectivos que exigieron más compromiso frente al auge de discursos de odio y recordaron que los derechos conquistados no están garantizados sin lucha constante. Tras la marcha, a las 20:30 horas, representantes de distintas asociaciones leyeron un manifiesto común.
Manifiesto
Desde Dimove, se criticó la falta de apoyo institucional y el «silencio atronador» del alcalde ante los ataques al colectivo, incluso los que achacan a Aurora Rodil, socia preferente de Pablo Ruz. La entidad recordó que la LGTBIfobia sigue muy presente en forma de agresiones y burlas, con especial incidencia hacia las personas trans, y quiso extender un agradecimiento a la labor de la edil Celia Lastra. Por su parte Elche Acoge puso el acento en la dimensión internacional, recordando que en 70 países la diversidad está criminalizada y en 11 se castiga con la pena de muerte.
Amnistía Internacional defendió el derecho a la autodeterminación de género mediante procedimientos accesibles y no patologizantes, al tiempo que denunció los intentos de silenciar al colectivo en países como Hungría. Por su parte, los sindicatos también llevaron su voz al Orgullo: CCOO reclamó un Pacto Estatal contra el odio y entornos laborales inclusivos, mientras que UGT alertó de que un 44 % de personas LGTBI ocultan su identidad al buscar empleo y un 40 % de personas trans son rechazadas por prejuicios.
El manifiesto también incluyó el testimonio de Temis, colectivo que denunció los retrocesos alentados por discursos de ultraderecha y la complicidad de partidos que «borran identidades», advirtiendo que no permitirán pasos atrás en derechos. La jornada culminó con una fiesta reivindicativa en el Paseo de la Estación, que se prolongó hasta la madrugada entre música y un ambiente que celebró la diversidad.
