Parques inundables y humedales: La Generalitat presenta en Elche su estrategia contra los efectos de las danas

Elche acogía este sábado la segunda jornada del VII Congreso Nacional del Agua, un foro que reunió en Elche a expertos, investigadores, responsables institucionales y profesionales de toda España para debatir sobre la gestión hídrica. En este marco, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida Gordillo, presentó junto a su equipo dos de los proyectos más relevantes que impulsa su departamento: la recuperación integral de la Albufera de Valencia tras la última dana y la creación de parques inundables multifuncionales en el área metropolitana de València.

Mérida participó en el congreso acompañado por Vicente Dómine Redondo, coordinador de proyectos entre Medio Ambiente e Infraestructuras, y por Carles Borrás Pla, subdirector general de Espacios Naturales y Vida Silvestre. Ambos expusieron los aspectos técnicos de los planes, mientras el secretario autonómico explicó el recorrido y la estrategia política que los sustenta.

La Albufera, escudo natural frente a la dana

El primero de los proyectos se centra en la Albufera, un humedal que demostró su papel esencial durante la dana del 29 de octubre del pasado año. Según detalló Mérida, el humedal actuó como un “colchón hidráulico” al recibir y laminar el agua que descendía del barranco del Poyo hacia el mar. Gracias a esta función natural, los municipios limítrofes no sufrieron inundaciones de gravedad.

Pero la dana también dejó secuelas en el paraje. El agua arrastró restos de medicamentos, envases químicos, garrafas y objetos de todo tipo, hasta el punto de requerir un plan de limpieza en tres fases. “Hemos retirado más de un millón de toneladas de residuos, incluidos fármacos que se mantenían en sus blísteres o lejía en botellas intactas. La evolución de los envases jugó a favor de la seguridad ambiental”, subrayó el responsable autonómico.

La Conselleria ha llevado a cabo más de 3.000 analíticas en la Albufera durante este año, para controlar su estado y garantizar la seguridad de las aguas. Además, se han introducido dos medidas inéditas: un pacto con los regantes que asegura los aportes de agua establecidos por ley —y que en años anteriores no se cumplían—, y la modificación de la normativa de las golas, que ahora pueden abrirse también de día para mejorar el desagüe.

“Estas medidas valientes han supuesto un alivio enorme y han evitado el colapso del sistema”, explicó Mérida. También recordó la colaboración con la Guardia Civil en los días posteriores a la dana, en tareas conjuntas de búsqueda de desaparecidos y de reducción del nivel del lago.

Los asistentes al VII Congreso del Agua que se celebraba en Elche este fin de semana / Matías Segarra

Humedales como garantía de seguridad

El secretario autonómico subrayó que la experiencia de la Albufera es extrapolable a otros espacios como el Parque Natural de El Hondo, con respecto a posibles inundaciones en la Vega Baja. “Los humedales tienen una función muy importante de salvaguarda del territorio”, insistió.

En esta línea, la Generalitat participa en un proyecto europeo, en colaboración con grandes aseguradoras, que estudia cómo los humedales reducen riesgos y podrían abaratar pólizas en zonas inundables. “El propio humedal es una fuente de seguridad”, recalcó Mérida.

Parques inundables: de la emergencia a la estrategia verde

El segundo gran eje de su intervención fue la presentación de los parques inundables lineales. Inspirados en el Parque La Marjal de Alicante y en el propio funcionamiento natural de la Albufera o El Hondo, estos espacios buscan aunar laminación de aguas, calidad de vida y protección frente a futuras danas.

“Cuando sucede una catástrofe así, no basta con retirar residuos o reparar infraestructuras. Hace falta devolver seguridad y futuro a los municipios”, señaló Mérida. Con esa premisa, la Conselleria ha diseñado un parque de 35 kilómetros de longitud, dividido en dos ramales: uno por el barranco del Turia, hasta la Pinada de la Vallesa, y otro de 18,5 kilómetros por el barranco del Poyo, con un área de laminación de seis millones de metros cuadrados en Pla de Quart.

El VII Congreso Nacional del Agua de Elche reivindica el recurso como "cultura, identidad y futuro" / Matías Segarra

El parque, con una superficie total de 1.500 hectáreas, incluye además una ciclovía paralela de 35 kilómetros y se organiza en 18 áreas diferenciadas. Según avanzó Mérida, albergará espacios tan variados como zonas deportivas, coworking al aire libre, un memorial para las víctimas de la dana o un conservatorio al aire libre, todo ello en un entorno destinado a renaturalizar zonas degradadas.

“Queremos un espacio que devuelva confianza a los vecinos, que reduzca la ansiedad tras haber las pérdidas sufridas en la inundación y que también sea motor económico”, destacó.

Un modelo exportable a Alicante y Castellón

Mérida definió este proyecto como una “estrategia verde” que va más allá de un parque. “Por primera vez planteamos una infraestructura con función hídrica y metropolitana. No se trata de un parque urbano clásico, sino de una red que conecta municipios y que puede aplicarse en otras provincias”, dijo.

La Generalitat ya ha consignado dos millones de euros en los presupuestos de 2026 para el proyecto definitivo, que contará con la colaboración de universidades de Europa y Estados Unidos interesadas en participar.

Además, el plan incluye una dimensión climática y económica: las empresas podrán invertir en estos parques para compensar sus emisiones de CO₂, generando así un sistema sostenible de financiación.

“El objetivo es conjugar la mitigación de riesgos, la calidad de vida y el cumplimiento de los objetivos europeos de 2030 y 2050”, insistió el secretario autonómico.

Conclusiones

En su intervención, Mérida reconoció la labor de Joaquín Melgarejo, presidente del Comité Científico del Congreso y profesor de la Universidad de Alicante, quien facilitó la participación de la Conselleria en el foro. El responsable autonómico concluyó defendiendo que tanto la Albufera como los parques inundables son “símbolos de cómo la naturaleza y la ingeniería pueden unirse para dar seguridad, futuro y sostenibilidad”.

“Estamos hablando de proyectos que nacen de la emergencia pero que se transforman en estrategias de futuro para toda la Comunitat Valenciana”, resumió. Con estas iniciativas, la Generalitat busca colocar a la autonomía a la vanguardia en gestión hídrica, combinando la preservación del patrimonio natural con la innovación en infraestructuras.