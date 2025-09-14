Cientos de grietas recorren los bloques de granito de la Corredora de Elche

El granito es una de las rocas más dura que existe. Cuarzo, mica y feldespato le confieren una gran resistencia a la erosión y al desgaste. Por ello, se utiliza mucho en la construcción para suelos, encimeras o fachadas. Quizá la definición debería incluir que no está preparada para soportar el paso de peatones, mayoritariamente, y de algún camión diario del servicio de limpieza, así como de vehículos de servicio público (ambulancias, policía, brigadas municipales). O al menos eso sucede en la popular calle Corredora de Elche. Menos de cinco años después de su remodelación, con un coste superior al medio millón de euros (al que hay que sumar algún que otro modificado del proyecto) hay cientos de piezas rotas.

Los toldos que dan sombra a la vía desde el pasado mayo, los escaparates atrayendo miradas así como otros negocios de la céntrica calle hacen que muy pocos reparen en el suelo que pisan y en estos bloques ajados, un problema que no es nuevo porque desde 2023 ya se venía observando las primeras grietas, mucho más presentes en el tramo más próximo a la Plaça de Baix y hasta las Cuatro Esquinas. El concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, admite que es un problema y que actúan de forma puntual en reparaciones, porque el deterioro que presenta a día de hoy el suelo es tan generalizado que obligaría a una obra de mayor envergadura con la sustitución de las piezas. Por ahora no hay solución, "actuamos bajo demanda o quejas o bien cuando se ha tenido que realizar algunas obras, como ha ocurrido en un par de ocasiones recientemente, lo que aprovechamos para cambiar piezas rotas".

El pavimento roto es una constante en la calle Corredora de Elche / Áxel Álvarez

Coste

Afortunadamente, el granito gris es un material muy presente en la construcción y no faltará para estas reposiciones, otra cuestión es cuál sería el coste de una reparación que pusiera fin al problema porque, aparte de la forma, subyace un problema de fondo, como fue la decisión técnica que se adoptó. La mayor de piezas rotas -el diario ha llegado a medir todas en el lateral de la izquierda en dirección este, cubriendo una superficie de 37 metros, parece coincidir con todas las canalizaciones -se creó como un canal de escorrentía- porque aparecen a lo largo de él desagües y tapas de alcantarilla. Pero también hay en el lateral de la derecha. Prácticamente, todas las grietas se sitúan en el espacio por el que antaño transitaba el tráfico en esta vía que llegó a ser carretera nacional.

Buena parte de las grietas se sitúan junto a tomas de luz o agua / Áxel Álvarez

Controversia

El proyecto de peatonalización, controversias aparte de si no gustaba entonces a la oposición del Partido Popular, ya encabezado por Pablo Ruz, planteado por el equipo de gobierno de aquel momento, de PSOE y Compromís, proponía una transformación de esta vía como un eje urbano y comercial abierto y con una solución relativamente barata porque lo más espectacular e icónico no estaba en la calle que justificaba en sí el proyecto -amén de acabar con el tráfico rodado-, que iba a ser la sustitución de todo el suelo de la Plaça de Baix, como así se hizo, por unas piezas de mármol portugués, generando con ello un mosaico que recuerda al yacimiento de La Alcudia. Teselas que a día de hoy están como el primer día. Pero en la Corredera, de mucho más uso peatonal y comercial que la Plaça Baix, que sirve solo de paso durante buena parte de la jornada, a excepción hecha de actividades organizadas por el Ayuntamiento y colectivos, se mantuvieron las antiguas aceras tal y cual estaban. No se gastó un euro en ellas más que en alguna reparación. Solo hay que comprobar cómo la peatonalización, a lo largo de la calle ha dejado una amalgama de tipos de suelos, texturas y colores.

Las luces, otro error que no tiene solución El remate de la obra fue colocar unas luces que salía del propio pavimento desde algunas de las piezas. Unas tiras largas, de 3 por 40 centímetros, que se disimulan junto a trozos de un material duro de color blanco de un tamaño similar y colocadas de forma aleatoria a lo largo del recorrido. Unas luminarias que han sido un fiasco porque comenzaron a dar problemas menos de un año después y, pese a los esfuerzos de la empresa que las colocó, con varias reparaciones, finalmente han dejado de funcionar en su mayoría. El concejal Guilabert dijo que desde el primer día ya advirtieron del error y que han desistido de que lleguen a funcionar. ¿Dónde está el problema? Al parecer, en las fuentes de alimentación porque se llenan de agua y no porque Elche sea una ciudad lluviosa, sino por las máquinas de limpieza que periódicamente baldean la Corredora. Las luces en sí son impermeables. En 2022 el Ayuntamiento de Elche decidió recepcionar la obra al ver que no era la empresa la responsable del problema y proceder a la liquidación del contrato.

Pavimento antiguo y nuevo, ambos agrietados, en el cruce de Obispo Tormo con Corredora / Áxel Álvarez

Respaldo de los técnicos

Se decidió, con respaldo de los técnicos que presentaron el proyecto, mantener las aceras tal cual estaban y nivelar la altura de la calzada a estas creando una continuidad. En definitiva, una plataforma única, pero sin vehículos que no estuvieran autorizados. Fuentes consultadas por el diario explicaron que el problema subyace en el grosor de la losa de granito que se colocó para el tamaño que presenta la pieza. De hecho, sobre este asunto hubo controversia entre los propios técnicos municipales sobre cuál debía ser el grosor de esta porque se completó con un relleno que, al final, al soportar peso de forma desigual, ha terminado por quebrarse. Finalmente, el hecho de que menos de cinco años después haya cientos de piezas rotas demuestra que la propuesta que se impuso fue un error. A las pruebas nos remitimos. Guilabert aseguró también que no se puede reducir el tráfico de vehículos en la zona, que ya es mínimo. Solo queda pues reparar las losas cuando haya quejas o bien aprovechando reparaciones de Aigües d'Elx.