Controlado un incendio en una nave del polígono Catxapets de Crevillente

Un incendio declarado en la mañana de este domingo en una nave industrial del polígono Catxapets de Crevillente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de bomberos, en una situación que no ha causado heridos.

El aviso se registró a las 10:58 horas y el fuego quedó estabilizado a las 11:45 horas, dándose por controlado en torno a las 13 horas. A esa hora las dotaciones continuaban con las labores de remate para evitar reproducciones.

El incendio se originó en el interior de la nave y se propagó hasta alcanzar una de las fachadas. La rápida intervención de los bomberos evitó daños mayores y un posible colapso de la estructura.

En el operativo participaron una unidad de mando de jefatura, dos bombas urbanas pesadas, un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Crevillente y Elche.