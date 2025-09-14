Controlado un incendio en una nave del polígono Catxapets de Crevillente
El fuego afectó al interior y a una fachada del edificio, pero no hubo heridos y se evitó el derrumbamiento de la estructura
Un incendio declarado en la mañana de este domingo en una nave industrial del polígono Catxapets de Crevillente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de bomberos, en una situación que no ha causado heridos.
El aviso se registró a las 10:58 horas y el fuego quedó estabilizado a las 11:45 horas, dándose por controlado en torno a las 13 horas. A esa hora las dotaciones continuaban con las labores de remate para evitar reproducciones.
El incendio se originó en el interior de la nave y se propagó hasta alcanzar una de las fachadas. La rápida intervención de los bomberos evitó daños mayores y un posible colapso de la estructura.
En el operativo participaron una unidad de mando de jefatura, dos bombas urbanas pesadas, un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Crevillente y Elche.
