El costoso avance del TRAM en Elche: un estudio para el trazado y el tráfico y otro para el puente del Ferrocarril

Cuenta un experimentado gestor ilicitano que lo mejor para que no salga una obra de envergadura es enredarse con proyectos y estudios previos. Se crea la expectativa de que se están haciendo cosas, aunque, al final, lo más probable es que no se haga nada. El tiempo dirá si esa máxima es aplicable al que estaba llamado a ser uno de los grandes proyectos estrella del jefe del Consell, Carlos Mazón, para Elche: el tranvía. Sin embargo, de momento no parece que soplen vientos favorables para el TRAM. Ya no solo por lo que dijo el alcalde, Pablo Ruz, en una entrevista en Onda Cero hace unos días, en la que admitía que las obras del primer tramo del tranvía no verán la luz este mandato como consecuencia de los daños provocados por la dana en Valencia en octubre del año pasado. «No es viable esta legislatura», aseguró el regidor, que confió en que, al menos, de aquí a 2027, cuando acaba el mandato en los ayuntamientos y en el Consell, sí esté hecho el proyecto del primer tramo para su posterior licitación. También porque sólo faltan 20 meses para la próxima cita electoral y se ha hecho bien poco, por no decir nada, y porque, a falta de uno, serán dos los estudios previos: uno para el trazado y la diferencia de cota del recorrido, además de la afectación al tráfico; y otro para la solución constructiva del Puente del Ferrocarril y el estudio geotécnico del trazado del primer tramo que va del ambulatorio de San Fermín hasta el Rectorado de la UMH, que afirman desde el equipo de gobierno que saldrá a licitación en breve, este mes, pero aún no ha salido.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con Pablo Ruz el viernes en Elche. / Matías Segarra

De las alternativas al trazado a los puntos singulares

Con estos puntos de partida, el Ejecutivo local de PP y Vox trataba de poner paños fríos a solo unas horas del pleno extraordinario que se celebrará este lunes a petición del grupo municipal socialista después de que Ruz diera por hecho que las obras no empezarían este mandato. Lo hacía explicando que el Ayuntamiento sacó a concurso público en agosto el estudio de información del trazado y de la diferencia de cota del recorrido, además de la afectación al tráfico, con una inversión de 20.000 euros. «El estudio prevé las alternativas al trazado y puntos singulares del primer tramo», explicaron este domingo.

Cinco empresas

Para ello, según detallaron, la licitación se ha realizado a través del Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) impulsado por Contratación en Elche para agilizar los procesos, y que ha permitido que concurran cinco empresas: Ingeniería Research Consulting SL, Coordinación de Seguridad y Prevención en la Construcción SLP, Engineer Mundi SL, Ingeniería y Estudio Mediterráneo SLP, y SannaArquitectura SLP. En estos momentos, se están clasificando las ofertas. Asimismo, este mes, apostillaron, se sacará a licitación por 80.000 euros el estudio de la solución constructiva del Puente del Ferrocarril y el estudio geotécnico del trazado del primer tramo.

Mazón, Martínez Mus y Ruz, hace unos meses en Elche. / Matías Segarra

El convenio pendiente

A partir de ahí, se debe firmar en breve el convenio con la Generalitat que permita que esos 100.000 euros presupuestados desde 2024 en las cuentas autonómicas por fin lleguen a Elche para financiar esos estudios.

"Avanzando"

Sea como fuere, en este mismo contexto el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, subrayaba que «seguimos avanzando en el desarrollo del proyecto del Tram de Elche», y apostillaba que «el Ayuntamiento va a tener adjudicado y en desarrollo los dos estudios previos del estudio del recorrido y de geotecnia antes de final de año». Después, dijo, «pasaremos a una segunda fase del TRAM con mayor inversión y licitaciones importantes por parte de Generalitat».

Sin calendarios concretos

Un «seguimos avanzando» con el que se trataba de evitar dar plazos, al igual que hizo el presidente de la Generalitat en su visita a Elche el viernes. Mazón, de hecho, señaló que «Elche merece el tranvía y lo necesita» y le reprochó al PSOE que se opusiera en su día a la llegada del TRAM, pero trató de esquivar por todos los medios dar plazo alguno, más allá de que la firma del convenio de esos 100.000 euros será «inminente». Significativo en este sentido es que el propio conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ya mostrara en cierto modo su escepticismo en torno al inicio de las obras del TRAM antes del fin de esta legislatura. «Si el proyecto no lo impide y no hay ningún obstáculo, se debería llegar», terció a finales de julio. «El Tram depende los resultados de esos estudios, pero el objetivo es no perder ni un minuto más», argumentó el conseller, sin asegurar con rotundidad que habrá obras del TRAM antes de 2027 como sí hizo con la Ronda Sur.