Detenido en Elche un fugitivo buscado en Italia por un delito de hace 20 años

Su intención era coger un vuelo desde el aeropuerto de Alicante-Elche con destino a Marruecos. Sin embargo, se le acabaron torciendo los planes, y acabó detenido por la Policía Nacional. Todo después de que los agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros de la terminal descubrieran que el hombre, de 51 años, estaba buscado por las autoridades de Italia por un delito cometido hace casi 20 años, aunque la euroorden se emitió hace un año y medio.

Desde abril de 2024

En este sentido, los policías, tras realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, averiguaron que este varón tenía en vigor una orden europea de detención para extradición (OEDE) emitida por las autoridades italianas desde abril del año pasado por un delito de tráfico de estupefacientes.

Un policía nacional en el aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

Venta de estupefacientes

Según indicaron desde la Policía Nacional, los hechos por los que este hombre era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago, en la provincia de Verona, en el Véneto, en el año 2006, aunque la euroorden emitida por las autoridades italianas estaba en vigor desde abril de 2024. El fugitivo ahora arrestado, concretan desde la Comisaría de Elche, se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís a terceras personas, por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión en Italia.

A disposición de la Audiencia Nacional

Con estos puntos de partida, y tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, que es el órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Policías nacionales en la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. / Áxel Álvarez

Los aeropuertos

Este tipo de situaciones suelen ser relativamente habituales en el aeropuerto de Alicante-Elche: fugitivos de la justicia de terceros países sobre los que pesan órdenes internacionales y que intentan subirse a un avión o acaban de bajar de él, y a los que los agentes de la Policía Nacional destinados en el aeródromo de El Altet acaban interceptando o bien a su llegada o bien cuando intentan viajar a otro lugar. Sin ir más lejos, a principios de este año los agentes localizaron a un fugitivo de la justicia turca sobre el que pesaba una orden internacional de detención por el tráfico de más de 23 toneladas de heroína hace 18 años. En concreto, se trataba de un varón de nacionalidad inglesa y 44 años de edad sobre el que pesaba un delito que en Turquía está penado con hasta 30 años de prisión, y que había volado en un avión procedente del Reino Unido.

En Noruega

Sin embargo, la euroorden no es patrimonio exclusivo de los aeropuertos. Hace solo unos días se conocía que uno de los dos arrestados por la Policía Nacional por supuestamente haber retenido y torturado a su jefe en Elche tiene una orden europea de detención y entrega de Noruega por participación en organización criminal y tráfico de drogas. El joven, de 30 años y de nacionalidad lituana, está acusado junto a otro de 28 años de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio en España, mientras que en el país nórdico se le acusa de ser la persona encargada de distribuir gran parte de la droga en el marco de una red delictiva, algo por lo que en Noruega le podrían caer hasta diez años.