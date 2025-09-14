Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche

Cuatro años de trabajo y un reto personal han permitido al delegado local de Cruz Roja en Elche sacar luz de la oscuridad y poner en valor no solo una casa señorial sino la figura del artista que hay tras su historia y lo que supuso su labor en un momento de la memoria en la cual las palmeras no eran patrimonio de nadie más que de empresas que hacían crecer la ciudad a costa de su tala. Más allá del trabajo que demuestra en su quehacer diario la institución con cientos de necesitados, está el ADN de las personas que están detrás del proyecto de restauración de la Casa Mezquita y del compromiso de empresas, como se trata de Selva y de Segalca, que han participado en la primera fase de una obra que queda ya para la posteridad. Difícilmente una sociedad avanza sin entender ni conocer su pasado, de aprender de lo que otros hicieron, como José María López Mezquita, quien da nombre a la casa Mezquita, o «mesquita», sin se prefiere en su acepción más valenciana-ilicitana.

Detalle de la veleta de Casa Mezquita, en Elche / Pilar Cortés

Guilabert y Cruz Roja han puesto a punto el cascarón, pero queda lo más importante, el interior de una vivienda que sorprende tras cada recodo y que lleva camino de convertirse, con ayuda institucional, en un lugar de encuentro generacional porque ese es el objetivo que persigue Cruz Roja: mayores olvidados con niños y jóvenes de familias desestructuradas. La casa, a esas personas olvidadas que tantas horas pasan a solas, les traerá recuerdos de su infancia y niñez, de la paz que se vive en el interior y en su jardín con un huerto con más de un centenar de palmeras cuidadas con mimo. A estos necesitados que atiende Cruz Roja se les va a aportar nietos y sobrinos de familias que no tienen esta figura, que viven en muchos casos en situaciones precarias. «Esas y esos niños no tienen en muchos casos el concepto del abuelo, ni en muchos casos padres», expresa con tristeza Guilabert, quien añade «ese referente con otras generaciones que nos aportan los abuelos y ese cariño especial que trasladan lo van a obtener de estas personas que van a compartir con ellos este edificio. Vamos a sanar a las personas mayores haciéndoles sentirse útiles con los niños, y los niños van a recibir valores que les van a venir muy bien el resto de su vida. Ese es poco más o menos el enfoque que le vamos a dar a la casa».

Áxel Álvarez

Tres alturas

Guilabert se apoya en el protagonista de esta vivienda de tres alturas y una espectacular terraza a una parte del Palmeral Histórico. López Mezquita está considerado el gran retratista del siglo XX español y construyó esta casa como parte de su estudio de trabajo en una etapa de su vida que ha quedado marcada con su impronta. Desde los enormes ventanales entraba la luz a raudales y veía mecerse las palmeras. Una casa con innumerables toques y detalles de su Granada natal y también, por qué no decirlo, con secretos que quedan por descubrir.

Restauración de la Casa Mesquita / Pilar Cortés

Hispanic Society

La Hispanic Society de Nueva York, donde se guarda un legado de 38 de sus más preciados cuadros porque formó parte de la misma, ha cedido cinco a Elche, según se anunció hace algunas semanas para ser expuestos. Todos ellos son de temática ilicitana y en la petición ha participado la Conselleria de Cultura. Se trata de dos palmerales, de la Procesión del Domingo de Ramos, una vista al Palacio de Altamira tal y de cómo era a principios del siglo XX y de un molino ubicado junto al edificio defensivo de la ciudad.

Aspecto que presentaba parte de la fachada antes de la rehabilitación / INFORMACIÓN

Pero Guilabert cree que Elche tiene una deuda con el granadino porque, descubrió, «fue el gran impulsor de que el Gobierno de la República hiciera un decreto para proteger el Palmeral. Se dio cuenta de que se estaba talando todo el barrio de lo que ahora es la Zapatillera. Se estaba acabando con los huertos de Palmeras de Elche».