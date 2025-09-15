Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Atropello mortal nocturno en un acceso al aeropuerto Alicante-Elche

El peatón cruzaba la carretera sobre las 0.30 horas cuando se produjo el accidente mortal

Un policía local coloca un radar en las inmediaciones del aeropuerto

Un policía local coloca un radar en las inmediaciones del aeropuerto / Héctor Fuentes

M. Alarcón

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado este lunes la muerte de un peatón ocurrida esta madrugada en las inmediaciones del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández. El accidente mortal se ha producido en una carretera de competencia local por lo que no ha intervenido el equipo de Atestados de la Guardia Civil.

Traslado de un herido, en una imagen de archivo

Traslado de un herido, en una imagen de archivo / Antonio Amoros

Siempre según la información del CICU, el servicio se requirió sobre las 0.30 horas de este lunes a través de una llamada que entró al servicio del "112". En el se solicitaba la presencia de dos ambulancias en la carretera del aeropuerto. Hasta el lugar de los hechos se movilizó "una unidad del SAMU y una unidad SVB", se explica en el comunicado. "Los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, del que no se dispone la edad".

TEMAS

