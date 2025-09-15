SUCESOS
Atropello mortal nocturno en un acceso al aeropuerto Alicante-Elche
El peatón cruzaba la carretera sobre las 0.30 horas cuando se produjo el accidente mortal
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado este lunes la muerte de un peatón ocurrida esta madrugada en las inmediaciones del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández. El accidente mortal se ha producido en una carretera de competencia local por lo que no ha intervenido el equipo de Atestados de la Guardia Civil.
Siempre según la información del CICU, el servicio se requirió sobre las 0.30 horas de este lunes a través de una llamada que entró al servicio del "112". En el se solicitaba la presencia de dos ambulancias en la carretera del aeropuerto. Hasta el lugar de los hechos se movilizó "una unidad del SAMU y una unidad SVB", se explica en el comunicado. "Los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, del que no se dispone la edad".
