La Cofradía de los Dolores de Elche recupera el besamanos del Rosario de la Aurora

La Real, Muy Ilustre y Penitencial Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad de Elche celebrará durante este mes de septiembre los cultos en honor a su Titular, coincidiendo con la festividad litúrgica de la Virgen de los Dolores. El programa incluye la tradicional Solemne Misa, un triduo especial, el Rosario de la Aurora, en el que se recupera el besamanos previo, y la participación en la procesión extraordinaria del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), prevista para octubre.

La Virgen de los Dolores de Elche es una de las cofradías más antiguas de la ciudad / INFORMACIÓN

Solemne Misa y triduo en honor a la Virgen

Este lunes 15 de septiembre a las 19:30 horas tendrá lugar la Solemne Misa en El Salvador en honor de la Virgen de los Dolores, cuya imagen quedará expuesta a la veneración de los fieles durante toda la semana. Además, los días 18, 19 y 20 de septiembre, a la misma hora, se celebrará el Solemne Triduo, concluyendo cada jornada con el canto de la Salve y la veneración a la imagen.

El domingo 21 de septiembre a las 8:00 horas, la Cofradía ha programado el Rosario de la Aurora extraordinario hasta la Basílica de Santa María, donde se celebrará la Santa Misa a las 9:00 horas. Con este motivo, queda suprimida la eucaristía en la parroquia de El Salvador. Finalizado el acto, la Virgen regresará a su sede canónica en El Salvador.

Tradición recuperada y devoción popular

La Cofradía recuerda que en años pasados, en la víspera del Rosario de la Aurora, se celebraba el besamanos a la Virgen de los Dolores, un gesto de gran devoción mariana. Tras la pandemia, este acto fue sustituido por una veneración en el altar mayor. Ahora la hermandad anuncia su intención de recuperar en 2026 el besamanos previo al Rosario, “devolviendo así a los fieles una de las expresiones de piedad más sentidas hacia la Madre Dolorosa”.

El Rosario de la Aurora se celebra el próximo domingo en Elche / INFORMACIÓN

La peregrinación hasta la Basílica de Santa María tendrá un significado especial, ya que los cofrades y devotos realizarán allí el Voto Asuncionista ante la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción. En este enclave, podrán además obtener el jubileo en el marco del Año Santo Mariano. Con este gesto, la Cofradía renueva públicamente su devoción tanto a la Virgen de los Dolores como a la Madre de Dios en su gloriosa Asunción.

Una de las cofradías más antiguas de Elche

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad es una de las corporaciones penitenciales más antiguas y de mayor raigambre de la ciudad. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando comenzó a consolidarse el culto público a la Virgen Dolorosa en la parroquia de El Salvador. Desde entonces, la imagen ha presidido momentos fundamentales de la vida religiosa de Elche, especialmente durante la Semana Santa, donde la cofradía custodia un patrimonio artístico y devocional de gran valor.

La memoria litúrgica de la Virgen de los Dolores se celebra cada 15 de septiembre, un día después de la Exaltación de la Santa Cruz. Su origen se encuentra en la piedad popular y en el culto impulsado por los Padres Servitas desde el siglo XIII, que difundieron la devoción a los Siete Dolores de María. Posteriormente, el papa Pío VII extendió la festividad a toda la Iglesia en 1817, en agradecimiento a la intercesión de la Virgen durante su cautiverio, fijándola en el calendario universal en esta fecha.

Carta protocolaria de invitación a los eventos de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Elche / INFORMACIÓN

Esta celebración, recuerda la Cofradía, invita a los fieles a contemplar a María al pie de la Cruz, compartiendo la Pasión de Cristo y convirtiéndose en modelo de fe, fortaleza y esperanza para todos los cristianos.

Procesión extraordinaria en octubre

La hermandad ya trabaja en los preparativos de su participación en la procesión extraordinaria prevista para el próximo 18 de octubre en Elche, dentro del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC). Este acontecimiento, de gran relevancia para la ciudad, reforzará la devoción a la Virgen de los Dolores y permitirá mostrar a visitantes de toda España la importancia histórica y espiritual de esta cofradía ilicitana.