Ayuda al Refugiado pide a Doña Sofía que dialogue con el alcalde de Elche por su rechazo a los menas

La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas ha hecho público este lunes a primera hora una carta abierta a la Reina emérita aprovechando su visita a la ciudad para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Degenerativas. El Ayuntamiento de Elche ha logrado que, además, Doña Sofía asista por la tarde a un concierto breve en la basílica de Santa María y que después acuda a un acto oficial a la Casa Consistorial. El colectivo humanitario entiende que a lo largo de la densa jornada tendrá la oportunidad de hablar con el alcalde, Pablo Ruz. La plataforma recuerda en la misiva la implicación personal que siempre ha tenido con el "sufrimiento" de otras personas.

La carta dice así: "Respetada Su Majestad Reina Doña Sofía. Con motivo del próximo viaje de Su Majestad a nuestra ciudad d’Elx, la Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas Elche desea expresar públicamente su sincera bienvenida, máxime en el entorno en el cual se produce: la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, un congreso científico muy necesario cuyo fin último es paliar el sufrimiento de las personas afectadas por la enfermedad y sus familias". A continuación añaden que "su visita es, pues, no solo una razón de alegría, sino también una ocasión para agradecer su apoyo en distintas labores humanitarias tanto en nuestro país como en otros territorios desfavorecidos por conflictos bélicos, así como las últimas colaboraciones —desde su Fundación Reina Sofía— llevadas a cabo en Líbano y la Franja de Gaza a través de otras organizaciones como Save The Children, Cáritas Jerusalén o World Central Kitchen del chef José Andrés".

Cayuco localizado en aguas de El Hierro / SALVAMENTO MARITIMO

Sufrimiento ajeno

En otro párrafo finalmente en la carta añaden que "No nos cabe duda que detrás de estas actuaciones hay una empatía por el sufrimiento ajeno y una manifestación solidaria que ayude a calmar situaciones de flagrante desigualdad entre personas. Con conocimiento de su actividad humanitaria y su implicación personal en distintas situaciones de injusticia, solicitamos que dialogue con el alcalde de nuestra ciudad —don Pablo Ruz— y la concejal de infancia —doña Aurora Rodil— por su rechazo a la acogida de menores no acompañados, habiendo hecho las siguientes declaraciones: «No tenemos recursos ni vocación para hacerlo». Una frase que ha encontrado el reproche de Compromís y de PSOE en los últimos días.

Un grupo de migrantes, entre ellos menores, llegan en patera a las Islas Canarias, este verano. / INFORMACIÓN

Acogida de menores

Añade en la carta que "Elche siempre ha sido un lugar de acogida, una ciudad reconocida por su dinámica actividad social desarrollada por ciudadanos anónimos y ONG's, como probablemente Su Majestad ya conozca. Nuestro gobierno local de Elche se opone a la acogida de dichos menores, mostrando —de este modo— una actitud inhumana e insolidaria sin precedentes. Los recursos no se disponen, se distribuyen y S.M. observará durante la visita que la ciudad dispone de suficientes como para hacerle grata su especial estancia, e igualmente los tendría para acoger a menores migrantes y, lo que es más importante, mejorar la convivencia aportando nuestra participación para mejorar condiciones de manifiesta desigualdad, que nos afectan a todos como parte del mundo que somos. Sin nada más que añadir, reiteramos nuestro más sincero cariño y admiración, quedando a su disposición en este día u otros más. Un cordial saludo a Su Majestad"