La Reina Sofía da un espaldarazo a las investigaciones de las enfermedades neurodegenerativas en Elche

La Reina Sofía recibió una acogida multitudinaria y calurosa durante su visita a Elche, entre vítores en las calles, reconocimientos institucionales y elogios de los discursos oficiales en la inauguración del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas celebrado en el Gran Teatro. La ciudad se blindó para la ocasión, con un amplio dispositivo de seguridad que no impidió que numerosos vecinos quisieran acercarse a ver y saludar a la monarca emérita, en una jornada marcada por la emoción y la admiración hacia su figura.

La Reina Doña Sofía entró al Gran Teatro, que en 1996 se encargó de reinaugurar, cogida del brazo del alcalde de Elche / Alex Domínguez

La ciudad se vuelca: vítores y seguridad en torno al recorrido

Desde primera hora de la mañana, decenas de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, tanto uniformados como de paisano, ocuparon esquinas estratégicas en torno a la Glorieta y a las calles adyacentes al Gran Teatro. En Filet de Fora se concentraban decenas de coches policiales y el tráfico se regulaba de manera excepcional. A pesar del imponente operativo, la ciudadanía se abrió paso entre las medidas de control para mostrar su cercanía a la Reina Sofía. Vecinos y curiosos se asomaban a los balcones y se agolpaban en las aceras, lanzando gritos de “¡Viva la Reina!” y aplaudiendo a su paso. Aunque las banderas de España en los balcones que solicitó en un bando el alcalde eran escasas, el ambiente estuvo cargado de respeto y cariño, con mensajes improvisados de agradecimiento.

La expectación se notaba en los corrillos de personas que se preguntaban qué ocurría ante el despliegue de seguridad, hasta que la llegada de la Reina Sofía despejó cualquier duda. Allí donde apareció, las miradas se centraron en ella, y muchos asistentes aprovecharon para inmortalizar el momento con sus teléfonos móviles. En un escenario de máxima seguridad, lo que predominó finalmente fue la calidez popular hacia la protagonista de la jornada y la cercanía de Doña Sofía, que amablemente se acercó a la gente para saludar de forma próxima y cariñosa.

La Reina Sofía preside la apertura oficial de Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas que esta semana se celebra en Elche / Alex Domínguez

Los discursos destacan su compromiso y humanidad

El acto institucional, ya en el interior del Gran Teatro, reunió a representantes políticos, científicos y asociaciones de pacientes y otras instituciones sociales ilicitanas, todos ellos unidos por un denominador común: el reconocimiento explícito al papel de la Reina Sofía en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, recordó que “esta es su quinta visita a nuestra ciudad… De nuestra familia real, usted, señora, es quien más veces nos ha visitado”. Recordó además que su última visita se produjo en 1996 para reinaugurar el propio Gran Teatro, lo que convierte este retorno en un símbolo de continuidad. Para el regidor, la Reina Sofía encarna la esperanza y actúa como “aliada absolutamente sincera” de la Fundación CIEN, mostrando una sensibilidad excepcional hacia los enfermos y sus familias.

También la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paño, quiso destacar la trascendencia de su presencia, agradeciéndole “no solo por su visita… sino también por toda la dedicación que realiza a través de la Fundación Reina Sofía”. Sus palabras la definieron como un ejemplo inspirador para investigadores y profesionales sanitarios, subrayando que su compromiso ha permitido dar visibilidad y respaldo a iniciativas fundamentales en este ámbito.

La vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ensalzó el “compromiso generoso y constante” de la Reina Sofía, asegurando que su participación en estos actos no se limita a lo simbólico sino que se convierte en una verdadera manifestación de solidaridad y humanidad. A su juicio, la monarca emérita aporta cercanía y esperanza a quienes conviven con patologías tan duras, y esa proximidad se percibe en la emoción de pacientes y familiares.

La Reina Sofía se mostró muy cercana a los cientos de asistentes que quisieron saludarla a la entrada al Gran Teatro de Elche / Alex Domínguez

Por su parte, el director científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez Juan, fue muy explícito al señalar que el apoyo de la Reina Sofía ha sido decisivo para que muchos proyectos de investigación se lleven a cabo con éxito. Recordó que iniciativas como la campaña de donación de cerebros han alcanzado mayor impacto gracias a su impulso personal, un hecho que demuestra su implicación directa en la mejora de la ciencia y la atención a los enfermos.

La presidenta de la Confederación Española de Alzheimer, Mariló Almagro Cabrera, cerró la ronda de intervenciones destacando que la Reina Sofía siempre ha estado “al lado” de las personas con Alzheimer y sus familias. Según explicó, su respaldo ha sido crucial para que la enfermedad se reconozca en la agenda pública y se logren avances tanto científicos como sociales. Sus palabras reflejaron la gratitud del tejido asociativo hacia una figura que ha sabido visibilizar el sufrimiento y las necesidades de los afectados.

Admiración compartida entre instituciones y ciudadanos

Más allá de las palabras de las autoridades, la jornada dejó patente una coincidencia generalizada: la admiración hacia la Reina Sofía como referente de compromiso humano y científico. Instituciones, asociaciones y vecinos la describieron como “ejemplo inspirador”, “guía”, “aliada” y “motor de esperanza”. Su presencia en Elche se vivió como una reafirmación de que la dignidad de los pacientes y el apoyo a sus familias deben seguir en el centro de la investigación y de la acción política.

La Reina saluda a los ciudadanos que quisieron arroparla en su visita a Elche este viernes / Alex Domínguez

Los vítores desde la calle, los aplausos espontáneos y las muestras de cariño confirmaron que la conexión de Doña Sofía con la ciudadanía sigue viva. Personas mayores, cuidadores y representantes de asociaciones aprovecharon la ocasión para expresar su agradecimiento. En un día marcado por la máxima seguridad, lo que predominó fue el sentimiento colectivo de reconocimiento hacia quien, a juicio de muchos, ha sabido mantener una vocación de servicio ejemplar.

La visita de la Reina Sofía a Elche se convirtió así en mucho más que un acto protocolario. Fue un baño de masas en el que se unieron el afecto popular, el elogio institucional y el agradecimiento científico. Todos los discursos coincidieron en subrayar que su figura no es un mero símbolo, sino un apoyo real que impulsa avances en la investigación y que ofrece acompañamiento a quienes más lo necesitan. En tiempos en que los desafíos sociales y médicos se multiplican, su papel fue recordado como esencial para mantener viva la esperanza.