Quejas tras "volar" las entradas gratuitas del musical "¡Mamma mía!" de Elche

Mari Ángeles Pujante, una jubilada ilicitana, acudió esta mañana del lunes a recoger un par de entradas para el musical gratuito "Mamma mía!", que ofrecerá el próximo día 28 de septiembre la comunidad educativa del colegio Luis Cernuda en el Gran Teatro agotándose cuando solo cuatro personas, que le precedían, habían recogido sus invitaciones.

Indignada por este hecho inexplicable se dirigió a los medios de comunicación, los mismos por los que se enteró de las condiciones para acceder a las invitaciones, para denunciar lo ocurrido. El musical se escenifica a partir de las seis de la tarde y la mitad del aforo, según le explicaron, era para la comunidad educativa, pero, ¿qué pasó con la otra mitad?. Nadie le dio explicaciones. "Estaba desde las ocho de la mañana esperando y cuando me ha tocado el turno, tras pasar antes cuatro personas, me han dicho que no quedaban, no entiendo nada", explicaba al diario. La edil de Mayores, Aurora Rodil (Vox), explicó en la presentación de la actuación que "la entrada será libre y gratuita, hasta completar aforo, pero se necesitará entrada para el acceso. Se entregará un máximo de 4 entradas por mayor. Los requisitos para conseguir entradas son tener 60 años o más y estar empadronados en Elche "Los mayores pueden recoger su entrada a partir del lunes 15 de septiembre, en horario de mañana, en la Casa del Mayor, C/ San Isidro, 10, bajo.

Presentación del musical que realizará el CEIP Luis Cernuda / INFORMACIÓN

Casa del Mayor

La denunciante, asidua a este tipo de iniciativas municipales de carácter cultural, al menos se pudo marchar no tan enfadada como salió de la Casa del Mayor, pues consiguió entradas en la Concejalía de Cultura para los conciertos Entre Velas los días 19 y 20 de septiembre, que serán en el Hort del Xocolater dentro de la programación especial del Año Jubilar.