La Reina se lleva la palma del Misteri y el corazón de Elche

La Reina emérita acudió este lunes por la tarde a un miniconcierto en la basílica de Santa María, a cargo de la Capella y la Escolanía del Misteri, donde evocó su viaje de hace ahora casi 40 años para asistir a la representación del drama asuncionista en octubre de 1985, en una de las cinco visitas que ha hecho a la ciudad, a la que se suma una sexta a la entonces Institución Ferial Alicantina.

Doña Sofía a su llegada a Santa María este lunes por la tarde / Alex Domínguez

Bajo unas estrictas medidas de seguridad, algo más de 400 personas asistieron al acto, a puerta cerrada, y con invitación previa. Al mismo acudieron muchas personas relacionadas con la familia del Misteri y otras que también iban a participar en el acto oficial en el Ayuntamiento. La madre del Rey Felipe llegó a la seo minutos después de las siete de la tarde. A las puertas le esperaba el alcalde, Pablo Ruz; el obispo, José Ignacio Munilla; y el presidente del Patronato del Misteri, Francisco Borja, en su reaparición tras una convalecencia de mes y medio.

Doña Sofía saluda al obispo a las puertas de Santa María / Alex Domínguez

En el exterior, unas 350 personas acudieron a ver a la Reina, con aplausos y gritos de "¡Sofía, Sofía, Sofía,...!". Mientras, en el interior del templo, hacía un calor más propio de las representaciones de agosto. El rumor y el griterío anunció su llegada, entrando desde la misma plaza de Santa María, que permanecía abierta. Doña Sofía recorrió el pasillo entre los aplausos y ocupó tras algunos saludos uno de los diez sillones colocados en primera fila para presenciar el concierto. Por cuestiones de seguridad, los balcones estaban cerrados. A su lado, estaba flanqueada por el obispo y el alcalde. Fue el primero de ellos el que dirigió unas palabras a los asistentes recordando que, aunque el Misteri tiene siglos de historia, conmemora en estos momentos el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de María.

Doña Sofía escucha al obispo antes del concierto / Alex Domínguez

"Majestad, es un honor contar con su presencia. Ya en 1985 vivió con nosotros la emoción del Misterio de la Virgen. Que esté aquí esta tarde es signo de continuidad y de aprecio. Lo que vamos a escuchar no es solo una muestra musical, es una oración viva que nace del alma de este pueblo". Munilla añadió: "Un pueblo que desde hace más de 500 años proclama con orgullo y fervor que María la madre de Dios se levanta en cuerpo y alma al cielo". Y terminó con estas frases: "Que la Virgen de las puertas del cielo siga intercediendo por todos nosotros. Bienvenidos todos y que esta celebración de fe, arte y belleza nos llene el corazón de esperanza".

Un momento del concierto al que ha asistido la Reina emérita / INFORMACIÓN

Altar mayor

El concierto, pese a su brevedad, fue excelente viendo cómo los cantores iban ocupando con lentitud el altar mayor al tiempo que comenzaban las diferentes piezas. Se escuchó "Ay trista vida corporal", el Ternari, "Salve Regina", "In exitu Israel de Egipto", "Aquesta gran novetat", entre otras, y, cómo no, el "Gloria" que cierra cada año las representaciones y también este lunes la actuación. Cuando el concierto finalizó, con los últimos acordes del "Gloria", el público comenzó a aplaudir mientras Doña Sofía se acercaba a los cantores para felicitarles y, a continuación, recibir una palma dorada, el símbolo de la representación, como recuerdo.

Ciudadanos pidiendo la paz para Gaza en la Plaça Baix esta tarde / Alex Domínguez

En coche

Portando el recuerdo de su asistencia al concierto, se marchó al segundo acto previsto para la tarde, como era participar en un cóctel organizado por el Ayuntamiento de Elche en la Casa Consistorial. La Reina emérita hizo el traslado en un coche, como estaba previsto, pese a los no más de 300 metros que separan la seo del principal edificio municipal.

La Reina emérita, a su llegada a la Plaça Baix / Alex Domínguez

Llegó en el vehículo por la Plaça de Baix, que no estaba lo llena que a buen seguro esperaba el alcalde, Pablo Ruz. Había también presencia palestina para pedir el final de la guerra, la paz, sin que se registraran incidentes de ningún tipo. A su llegada hubo algún tímido grito de "¡Viva la República!".

Los concejales se hicieron una foto con la Reina emérita en el arco del Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Entre aplausos, la Reina recibió un ramo de palma blanca en el arco del Ayuntamiento de Elche y subió por el ascensor hasta la Alcaldía, donde firmó en el libro de honor. Mientras tanto, los invitados lo hacían a través de la escalera histórica hasta la segunda planta, donde iba a tener lugar un acto vetado a los medios de comunicación, según explicó un portavoz municipal, por decisión de Casa Real.

Las imágenes de la visita de la Reina Sofía a Elche / Alex Domínguez

Balcón

Doña Sofía salió al balcón del Ayuntamiento de Elche, desde donde saludó a las personas congregadas en la Plaça de Baix. Saludo al que se sumó de forma sorpresiva el propio alcalde de la ciudad, que no era el protagonista del acto, e incluso la portavoz de Vox, Aurora Rodil. De fondo se pudo escuchar algún grito a favor de la República, que pronto fue sofocado por los partidarios de la emérita y los vivas que le lanzaron.

La Reina emérita recibe un ramo de dos artesanas hecho con palma blanca / INFORMACIÓN

En los salones nobles municipales, según asistentes y antes de que se sirviera el agápe, se procedió a un besamanos. No hubo discursos. La Reina, en un momento dado, abandonó el acto, como en ella es costumbre, de forma elegante y sin alterar el pulso del acto. En la plaza del Ayuntamiento, volvió a saludar a algunas de las personas que continuaban allí esperando su salida. Una vez que los coches oficiales abandonaron la Plaça de Baix en dirección al puente de Canalejas, los presentes aprovecharon para dedicarle el "Cumpleaños feliz" al alcalde, Pablo Ruz.