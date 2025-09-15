El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
El Servicio Público de Empleo tiene 10 ofertas activas de distintos puestos para trabajar en la ciudad
A la hora de buscar empleo en España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se presenta como una de las herramientas fundamentales para tener éxito. Además de encargarse de las prestaciones por desempleo, dispone de un portal específico para ofertas laborales llamado Empléate.
Esta plataforma reúne vacantes procedentes de empresas privadas, portales de empleo y administraciones públicas, ofreciendo en un solo espacio miles de ofertas de trabajo. Es una plataforma online gratuita que cualquier persona puede consultar sin necesidad de registro, aunque quienes crean una cuenta disfrutan de ventajas adicionales como subir su currículum, hacer seguimiento de sus solicitudes o activar alertas personalizadas.
El funcionamiento es sencillo: basta con acceder a la web de Empléate, escribir el tipo de puesto deseado y, si se quiere, añadir la localidad. Después, el sistema permite ordenar los resultados y aplicar filtros como ocupación, procedencia de la oferta, tipo de contrato, jornada, nivel formativo requerido o experiencia. También es posible acotar por provincia o ubicación concreta.
Al entrar en una oferta se puede ver toda la información: descripción del puesto, jornada, número de vacantes, modalidad de contrato, posible salario y provincia. Además, aparece un botón para inscribirse en la vacante, acción que requiere estar registrado en la web. Para ello, únicamente hay que crear una cuenta en la pestaña correspondiente, situada en la parte superior derecha de la página.
Trabajos en Elche con contrato indefinido y jornada completa
El SEPE tiene estas ofertas activas en la ciudad de Elche para las que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Son las siguientes:
- Agente de seguros. Se ofrecen tres puestos de trabajo para la zona de Elche y Santa Pola. Se ofrece horario flexible, un salario fijo según producción más comisiones. Se requiere “buena presencia”, disponibilidad inmediata, estudios secundarios y residir en la población del puesto vacante. No es necesario experiencia mínima.
- Conductor de paquetería. Se busca un chófer C+E para hacer una ruta fija nocturna desde Elche a Barcelona ida y vuelta. La oferta específica “un día fuera, otro en casa”. Se requiere el permiso de conducir requerido y experiencia de más de seis meses. El salario es de entre 20.000 y 40.000 euros brutos al año.
- Comercial para el sector agrícola. Se busca un delegado técnico comercial para la zona de Elche, Alicante y Murcia. Se necesita el permiso de conducir B1 y Formación Profesional de grado medio o superior en Ciencias Medioambientales, agrícola o agrónomo. Se valorará la experiencia o formación en compostaje de residuos y uso agrícola de materia orgánica, gestión de residuos, agrícola y manejo de maquinaria agrícola. El salario se marca como de entre 15.000 y 18.000 euros brutos al año aunque se indica que “según convenio con posibilidad de negociación según valía y plus por cumplimiento de objetivos”. La empresa cubre gastos de representación, desplazamientos y combustible.
- Chófer de camión. Se precisan dos conductores con carnet C y es imprescindible tener CAP y ADR aconsejable. Se valorará conocimiento del sector del reciclaje y medio ambiente para recogidas diarias por toda la provincia.
- Técnico instalador de puertas automáticas en Puertas Riquelme. Se precisa conocimientos en instalación y reparación de puertas autómatas y manejo de herramientas y equipos de trabajo necesarios, además de otros requisitos. Se ofrece un salario de entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
- Administrativo para el departamento de personal. Se busca una persona para encargarse de la gestión documental de una plantilla de 1.500 personas. Se requiere una experiencia mínima de dos años. El horario es de lunes a jueves de 08.00 a 17.00 horas y el viernes hasta las 15.00 horas.
- Administrativo para el sector inmobiliario. Se buscan dos personas para trabajar en tomas de gestión de contratos y documentación, seguimiento de trámites, firmas y entregas, etc. Se busca a una persona de formación en administración, empresa o similar con mínimo un año de experiencia en el sector inmobiliario. El horario es de 10.30 a 19.30 horas y el salario es de entre 16.500 a 18.500 euros brutos al año.
- Agente de captación telefónica. Se busca a dos personas como operadores de telemarketing con experiencia en ventas telefónicas. El sueldo es de entre 16.500 a 18.500 euros brutos al año.
- Montador de cortinas de cristal o carpintería de aluminio, especialmente en el montaje e instalación de productos de aluminio. Se ofrecen dos contratos indefinidos con un periodo de prueba de un mes. El salario es de entre 1.200 y 1.400 euros “según valía”.
- Desarrollador Full Stack (PHP/Laravel). Se busca a un desarrollador web para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web end-to-end con backend en PHP/Laravel, frontend en Vue y base de datos PostgreSQL, asegurando calidad, rendimiento y seguridad. Se requieren más de cinco años de experiencia y numerosos conocimientos que se detallan en la oferta.
