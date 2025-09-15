Poco TRAM, otro Vox, el alcalde de unos pocos "iliciteños" y, ¿promesas estrella y millonarias del PP alejadas de lo que pide Elche?

El objetivo, al menos sobre el papel, del pleno extraordinario que se celebró este lunes en el Ayuntamiento de Elche, a sólo unas horas de que la reina Sofía visitara la ciudad y en el día del cumpleaños del alcalde, Pablo Ruz -tal y como se encargó de recordar la presidenta del pleno, Irene Ruiz-, era hablar de la llegada del TRAM. Sin embargo, del tranvía se habló lo justo y necesario, más bien poco, más allá de evidenciar lo que ya se sabía: que el proyecto estrella de Ruz y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no estará en este mandato. A partir de ahí, hubo mucho de folletín, en el más estricto sentido de la palabra. El PSOE, que era quien había pedido la convocatoria extraordinaria, trató de airear las vergüenzas del PP y sacarle los colores por las promesas incumplidas; el PP respondió acusando a los socialistas poco menos que de “holgazanes”, aunque no utilizó este término, y de estar bastante perdidos en la oposición; Compromís recordó que, para políticas de movilidad, las que este grupo impulsó el tiempo que estuvo en el Ejecutivo local; y Vox trató de desmarcarse del PP, tirando de los males del bipartidismo, aunque ellos gobiernen precisamente con uno de esos dos partidos de los que tanto parecen abominar a veces en sus discursos.

Más vivienda que tranvía

Ahora bien, si hay algo resume perfectamente lo que fue este pleno -y también algunos otros-, fue uno los argumentos que utilizó Pablo Ruz para justificar lo injustificable: “La gente no me pregunta por el TRAM, sino por la vivienda”, vino a asegurar, para acto seguido hablar del interés de la ciudadanía por el autobús a las pedanías y sus frecuencias, la dependencia, los vertidos incontrolados en el Camp d’Elx, e incluso los menores extranjeros no acompañados, a los que el propio Ruz denominó “menas”, con las implicaciones que eso tiene. Incluso subrayó que la gente le decía por la calle: “Alcalde, no permitas que nos traigan un centro de ‘menas’ a Elche”. Una sentencia, la de que los ilicitanos no le preguntan sobre el TRAM y sí por los “menas”, que da cuenta del momento en el que estamos y de lo que está por venir.

Un momento de la votación final en el pleno de este lunes, en el que la derecha vota en contra de presionar con el TRAM. / Alex Domínguez

Con el fin de socavar la credibilidad

Ya desde el principio el PSOE, que era quien había pedido la convocatoria extraordinaria del pleno para exigir a Mazón que cumpliera con “su promesa de construir un tranvía en Elche de 195 millones y que entre en funcionamiento en esta legislatura”, dejó claro por boca de su portavoz, Héctor Díez, que lo de menos era la infraestructura en sí. La única justificación que dio es que era lo que habían prometido Mazón y Ruz en campaña, lo que le sirvió para continuar apuntalando el relato de que el alcalde no es de fiar y que no se puede confiar en su palabra, tratando, así, de socavar su credibilidad y airear sus incongruencias. “Este tranvía tendrá tantos kilómetros como verdades dice usted”, llegó a espetarle el portavoz del PSOE al alcalde, además de reprocharle que utilice la dana de Valencia como coartada para justificar la falta de inversiones del Consell en la ciudad. Posteriormente sería cuando aludiría al autobús de alta capacidad por la que abogaron los socialistas como alternativa al tranvía en tiempos del Botànic.

Enmienda de sustitución

La propuesta de los socialistas, sin embargo, se encontró con una enmienda de sustitución de Vox en la que se exigía al jefe del Consell que cumpliera con su promesa, pero sin hacer referencia a los 195 millones y pidiendo que en los presupuestos autonómicos de 2026 hubiera consignación suficiente para garantizar que se iniciara el proyecto el próximo año. Una enmienda de sustitución que parece ser que estaba consensuada con sus socios de gobierno, hasta el extremo de que el propio al alcalde le llegó a responder al actual portavoz de facto de Vox, Samuel Ruiz, en un correo que “yo la veo perfecta. A ver si la admiten”, con la mala pata de que la contestación le llegó al concejal de la formación ultraconservadora pero también a la oposición, según se comentaba. Parecía que, una vez más, Vox haría de muleta del PP, aunque el mando lo hubiera tomado Samuel Ruiz, pero, al final, no fue tan así.

Héctor Díez, en el pleno de este lunes. / Alex Domínguez

El carnet de partido, por delante

De hecho, la enmienda de sustitución no salió, pero Samuel Ruiz arreó casi por igual a la izquierda y a sus socios de gobierno, desmarcándose por primera vez de forma clara del PP en un pleno. Previamente, la portavoz de Compromís, Esther Díez, que puso en valor las políticas de movilidad que impulsó su grupo y afeó al alcalde que ahora saque rédito de BiciElx, había dicho que un signo de “normalidad” sería que el pleno, por unanimidad, aprobara la propuesta del PSOE, una vez descartada la enmienda, “pero la normalidad ni está ni se le espera”, sostuvo. Ahora bien, sobre todo, le dio a Ruz donde más le podía doler, acusándole de que “ha antepuesto su carnet de partido a su papel de alcalde”, cuestionándole, de paso, por los otros proyectos estrella del PP en Elche: desde el Palacio de Congresos a la depuradora, pasando por el Conservatorio, el bloque quirúrgico del Hospital General, Las Clarisas o los tramos pendientes de desdoblar en la carretera de Santa Pola, entre otros.

El concejal de Vox Samuel Ruiz. / Áxel Álvarez

Del manto de la Virgen al alcalde de unos pocos "iliciteños

Fue en ese punto en el que Samuel Ruiz tomó la palabra. Sí, le afeó a los socialistas que pidieran un pleno para pedir una obra -la del tranvía- que ni ellos querían “para desgastar al Gobierno”, encima, con una sesión extraordinaria que implica el pago de indemnizaciones a los ediles que no tienen dedicación exclusiva. Obvió, por supuesto, que el Ejecutivo local en el que está Vox también acumula varios plenos extraordinarios a sus espaldas con pocos resultados prácticos. En cualquier caso, lo que más llamó la atención es que, tras justificar su enmienda en el hecho de que sí, que el TRAM debe hacerse, pero que lo de menos es si cuesta 195 millones, 220 o 80 millones, en varias ocasiones llegó a hablar de los males del bipartidismo, y le llegó a lanzar al PP que “ustedes no son mejores que los otros”. Por decir, incluso llegó a afirmar de Ruz que “no le interesa enfrentarse a sus superiores y hoy lo que hace es maquillar su engaño”, y le pidió que no permita que la dana de Valencia de octubre pasado sea la “excusa” para no invertir en Elche. “No nos vamos a conformar con un manto de la Virgen y las migajas que se le sobran a otros”, terció. Más tarde, en su segunda intervención, Ruiz le recordó que en su día prometió ser el alcalde de todos los ilicitanos, y le lanzó un dardo envenenado: “Cabe la posibilidad de que termine siendo el alcalde de unos pocos iliciteños”, en alusión al papelón del pregón de fiestas de Mario Vaquerizo, que, más allá de las críticas, le costó a Ruz un dolor de cabeza con sus socios.

La portavoz municipal de Compromís en Elche, Esther Díez. / Áxel Álvarez

Hasta 27 meses de vacaciones

El alcalde, por su parte, focalizó sus críticas en los socialistas sobre todo, a los que acusó de estar “desubicados” y de trabajar poco, pese a contar con ocho ediles con sueldo íntegro, y trató de escudarse en que su equipo que ya está con las licitaciones de los estudios previos para el trazado y el tráfico del tranvía y para la solución constructiva del puente del Ferrocarril y el estudio geotécnico. “Llevan 27 meses de vacaciones. Jamás una oposición fue tan cara, tan incompetente y tan estéril como la del Partido Socialista”, destacó dirigiéndose a los socialistas y censurándoles que no supieran que ya se habían activado los procesos con los estudios previos. “¿Saben por qué me pregunta la gente en la calle? La gente no me pregunta por el TRAM”, dijo entonces, cargándose de golpe su intervención, aunque la oposición no hiciera sangre con ello.

Fin de la luna de miel

Entre otras cosas, porque no quedó claro si el tranvía nunca le importó a los ilicitanos e ilicitanas, pese a convertirlo en el proyecto estrella del PP local y autonómico en la campaña electoral de 2023; o si no les interesa ahora y, a pesar de todo, se van a gastar 100.000 euros de dinero público en estudios previos. Lo que sí parece más evidente es que Pablo Ruz tiene de socio de gobierno a otro Vox que ha puesto fin a una luna de miel que ha superado los dos años. Con Aurora Rodil más enfocada en las labores institucionales, los de Abascal pueden convertirse en una molesta piedra en el zapato si la situación nacional así lo demanda. De momento, a lo más que llegó Ruz es a contestarle a Samuel Ruiz que los hitos que había atribuido a Vox en este tiempo de mandato eran obra del PP, y que la labor del Gobierno local de Elche y del alcalde no se puede evaluar ahora, sino que habrá que hacerlo al final del mandato. Sea como fuere, la formación voxista, pese a endurecer su discurso, votó de la mano del PP en contra de pedir a Mazón que cumpla con su promesa de invertir 195 millones de euros en un tranvía que entre en funcionamiento de aquí a 2027.