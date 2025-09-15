Tremenda seguridad por la visita a Elche de la Reina emérita

Con cinco minutos de retraso sobre la hora prevista, que eran las 12.45 horas, ha llegado a Elche la comitiva que trasladaba a Doña Sofía, la Reina emérita, al Gran Teatro donde abre una jornada de convivencia con ocasión de la inauguración del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas. Esta tarde está previsto que asista a un breve concierto del Misteri d'Elx en Santa María, sobre las 19 horas, y de allí se desplace a una recepción al Ayuntamiento de Elche donde se servirá un cóctel.

El despliegue de seguridad ha sido impresionante, con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, miembros de seguridad de la Casa del Rey y agentes de la Policía Local desde primeras horas de la mañana. Las vallas, de color verde, indicaban dónde el alcalde y los responsables del Congreso iban a recibir a Doña Sofía, en la puerta de la Glorieta. Hasta seis vehículos escoltaban al de la madre del Rey. Abría la comitiva y la cerraba vehículos de la Guardia Civil de Tráfico. También dos motoristas iban apostados a un lado y a otro del turismo oscuro que transportaba a la Reina emérita. También iban vehículos del Cuerpo Nacional de Policía, uno de ellos oficial y otro camuflado junto a la habitual seguridad que tiene como miembro de la Casa del Rey. "¡Guapa!" le ha gritado una mujer al descubrir que iba sentada a la izquierda del vehículo -lo cual era lo lógico ya que era la puerta por la que tenía que bajar para ser recibida por el regidor. Algunas banderas y un séquito importante de policías para que nadie se acercara a Doña Sofía.